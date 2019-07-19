Европу ожидает погодный коллапс: сначала зальет, а потом…

Менее чем через месяц после того, как на большей части Европы были побиты температурные рекорды, на континент придет очередная волна аномальной жары. Об этом сообщают европейские СМИ.
Всего три недели назад во Франции температура достигла исторического максимума в +45,9 градуса. Близки к рекордным были показания термометров в Германии и Австрии, пишет turizm.ru. Не успели европейцы как следует отойти от зноя, как синоптики вновь прогнозируют на следующей неделе в этих регионах жару до +40֯C.
Европейский центр прогноза погоды указывает на то, что горячий воздух из тропиков и с юга Испании движется в направлении Западной Европы и осядет над континентом через несколько дней. Национальное погодное агентство France Meteo предварительно прогнозирует температуру в +40 ֯C к середине следующей недели. В Париже ожидается до +30-35 ֯C тепла. На территории Бельгии столбик термометра может подняться до +30 ֯C. Чрезвычайно высокие температуры ожидаются в Германии, Австрии, Великобритании, Норвегии, Нидерландах, Испании и Португалии. В Европейской службе по изменению климата Copernicus заявляют о том, что июль вслед за июнем может стать самым жарким месяцем за всю историю наблюдений. Специалисты также опасаются, что в данных регионах вместе с жарой может установиться затяжная засуха.
Кроме того, метеорологи предупреждают, что перед тем, как столбики термометров в Западной Европе устремятся вверх, континент сначала столкнется с другой угрозой: сильные грозы и град. Интенсивные грозовые течения в ближайшие дни пройдут над Италией и Грецией. Кроме того, ожидаются штормы, которые могут привести к наводнениям.
Напомним, в конце июня аномальная жара стала причиной настоящего бедствия в странах Европы. Температура зашкаливала не только на юге Франции, но и в Испании, Польше, Германии, Чехии, Италии и Швейцарии. После спада жары в Грецию и Италию нагрянули мощные ливни с грозами, сильным ветром и градом. Больше всего пострадал от непогоды туристический остров Халкидики. Жертвами разгула стихии стали шесть человек, еще сто пострадавших доставлены в местные больницы. Непогода также повредила многие здания, строения на пляжах и линиях коммуникаций.