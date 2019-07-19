Европу ожидает погодный коллапс: сначала зальет, а потом…

Всего три недели назад во Франции температура достигла исторического максимума в +45,9 градуса. Близки к рекордным были показания термометров в Германии и Австрии, пишет turizm.ru. Не успели европейцы как следует отойти от зноя, как синоптики вновь прогнозируют на следующей неделе в этих регионах жару до +40֯C.

Европейский центр прогноза погоды указывает на то, что горячий воздух из тропиков и с юга Испании движется в направлении Западной Европы и осядет над континентом через несколько дней. Национальное погодное агентство France Meteo предварительно прогнозирует температуру в +40 ֯C к середине следующей недели. В Париже ожидается до +30-35 ֯C тепла. На территории Бельгии столбик термометра может подняться до +30 ֯C. Чрезвычайно высокие температуры ожидаются в Германии, Австрии, Великобритании, Норвегии, Нидерландах, Испании и Португалии. В Европейской службе по изменению климата Copernicus заявляют о том, что июль вслед за июнем может стать самым жарким месяцем за всю историю наблюдений. Специалисты также опасаются, что в данных регионах вместе с жарой может установиться затяжная засуха.

Кроме того, метеорологи предупреждают, что перед тем, как столбики термометров в Западной Европе устремятся вверх, континент сначала столкнется с другой угрозой: сильные грозы и град. Интенсивные грозовые течения в ближайшие дни пройдут над Италией и Грецией. Кроме того, ожидаются штормы, которые могут привести к наводнениям.