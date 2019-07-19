Больная нарвитянка требует поместить ее мать в дом попечения: уже нет сил ухаживать за ней

“Заберите маму!”

Мать Натальи перенесла заболевание и после выписки из больницы стала нуждаться в посторонней помощи. Наталья переехала к ней, чтобы помогать по дому, и попросила социальные службы поместить мать в Нарвский дом попечения. На очереди пожилая женщина стоит уже год, и до сих пор места для нее не нашлось.

Одновременно, работники Департамента социальной помощи стали посещать женщину, чтобы также помогать ей на дому. Услуги социальных работников платные, но из-за материального положения женщинам полагается скидка - час работы помощника стоит 59 центов.

Наталья говорит, что ее мать нуждается в большей помощи, но денег на это в семье нет. Поэтому она требует поместить мать в дом попечения в Нарве. Социальные работники предложили место в доме попечения Нарва-Йыэсуу, но Наталью это не устроило, поскольку так она не сможет навещать мать из-за своего состояния здоровья.

В пятницу с Натальей встречались руководитель Нарвского дома попечения Татьяна Стольфат и директор Департамента социальной помощи Елена Васильева, но прийти к согласию им так и не удалось.

“У них такая политика, что нужно ухаживать за родителями, - сказала Наталья после встречи. - А то, что я инвалид с тяжелой степенью заболевания, - это не считается”.

Наталья настаивает, чтобы маму у нее забрали и обвиняет социальные службы в плохом выполнении своих обязанностей.

“Да, это жестоко, но я с самого начала говорила маме, что я не смогу с ней жить. Я поживу с ней, поухаживаю по мере возможности, пока освободится место. Разве я теперь до конца жизни должна быть привязана к маме?” - говорит Наталья.

“Если человек способен хоть как-то ухаживать за собой дома, и у него есть родственники, хотим мы или нет, но родственники несут ответственность за своих родителей. Сначала мы растем, и за нами ухаживают, потом всё происходит наоборот”, - настаивает Татьяна Стольфат.

Социальные службы: ухаживать лучше дома

“Мы этой клиентке предлагаем весь спектр услуг, которые могут покрыть ее потребности, - говорит директор Департамента социальной помощи Елена Васильева. - Работники могут прийти вечером, подготовить ее ко сну. Мы предлагаем льготную оплату - 59 центов в час. Совершенно бесплатно мы не можем, поскольку у нас есть порядок оказания услуг. Мы предлагаем ей опорное лицо, которое поможет в оформлении документов”.

По словам Елены Васильевой, по правилам, социальные работники ежегодно должны проводить оценку состояния клиента и выяснять ее потребности. Поэтому даже помещение в дом попечения - временное. Если состояние здоровья человека улучшится, его вернут домой.