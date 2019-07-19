Больная нарвитянка требует поместить ее мать в дом попечения: уже нет сил ухаживать за ней

Нарвитянка Наталья уже год не может устроить свою пожилую мать в Нарвский дом попечения. Наталья сама серьезно больна и говорит, что просто физически не может больше ухаживать за матерью. Руководители социальных служб отвечают, что дом попечения - это крайняя мера. Раз у пожилой женщины есть жилье и родственники, лучше оказывать ей помощь на дому.
“Заберите маму!”
Мать Натальи перенесла заболевание и после выписки из больницы стала нуждаться в посторонней помощи. Наталья переехала к ней, чтобы помогать по дому, и попросила социальные службы поместить мать в Нарвский дом попечения. На очереди пожилая женщина стоит уже год, и до сих пор места для нее не нашлось.
Одновременно, работники Департамента социальной помощи стали посещать женщину, чтобы также помогать ей на дому. Услуги социальных работников платные, но из-за материального положения женщинам полагается скидка - час работы помощника стоит 59 центов.
Наталья говорит, что ее мать нуждается в большей помощи, но денег на это в семье нет. Поэтому она требует поместить мать в дом попечения в Нарве. Социальные работники предложили место в доме попечения Нарва-Йыэсуу, но Наталью это не устроило, поскольку так она не сможет навещать мать из-за своего состояния здоровья.
В пятницу с Натальей встречались руководитель Нарвского дома попечения Татьяна Стольфат и директор Департамента социальной помощи Елена Васильева, но прийти к согласию им так и не удалось.
“У них такая политика, что нужно ухаживать за родителями, - сказала Наталья после встречи. - А то, что я инвалид с тяжелой степенью заболевания, - это не считается”.
Наталья настаивает, чтобы маму у нее забрали и обвиняет социальные службы в плохом выполнении своих обязанностей.
“Да, это жестоко, но я с самого начала говорила маме, что я не смогу с ней жить. Я поживу с ней, поухаживаю по мере возможности, пока освободится место. Разве я теперь до конца жизни должна быть привязана к маме?” - говорит Наталья.
“Если человек способен хоть как-то ухаживать за собой дома, и у него есть родственники, хотим мы или нет, но родственники несут ответственность за своих родителей. Сначала мы растем, и за нами ухаживают, потом всё происходит наоборот”, - настаивает Татьяна Стольфат.
Социальные службы: ухаживать лучше дома
“Мы этой клиентке предлагаем весь спектр услуг, которые могут покрыть ее потребности, - говорит директор Департамента социальной помощи Елена Васильева. - Работники могут прийти вечером, подготовить ее ко сну. Мы предлагаем льготную оплату - 59 центов в час. Совершенно бесплатно мы не можем, поскольку у нас есть порядок оказания услуг. Мы предлагаем ей опорное лицо, которое поможет в оформлении документов”.
По словам Елены Васильевой, по правилам, социальные работники ежегодно должны проводить оценку состояния клиента и выяснять ее потребности. Поэтому даже помещение в дом попечения - временное. Если состояние здоровья человека улучшится, его вернут домой.
Директор департамента отмечает, что ухаживать за престарелыми на дому - это, с одной стороны, тенденция в социальной политике Эстонии и вообще Европы, с другой - исследования показывают, что пожилые люди в привычной социальной среде живут дольше.
В Нарве больше 180 человек получают помощь социальных работников на дому. Оказывают ее только 14 работниц, и нагрузка на них получается серьезной.
“Чиновников проверяют, как они назначают услуги. Услуга дома попечения должна быть обоснована и назначаться только в самых крайних случаях”, - говорит директор Нарвского дома попечения Татьяна Стольфат.
“Нет такого понятия, как очередь”
Наталья возмущается, почему, хотя места в доме попечения в течение года освобождались, до ее матери очередь так и не дошла. Татьяна Стольфат поясняет, что места предоставляются не в порядке очереди.
“Вот смотрите, есть человек, потребности которого покрываются на дому, - приводит она пример. - И есть бездомная старушка после инсульта, которую нужно забрать. Как вы считаете, кого взять? Здесь нет такого понятия, как очередь.”
По словам Елены Васильевой, в Нарвском доме попечения мест не хватает, и людей размещают в домах попечения соседних городов.
“У нас в департаменте очереди нет. Мы сразу находим место. Если нет в Нарве, находим в Кохтла-Ярве, Мяэтагузе, Алутагузе, Нарва-Йыэсуу… Это ведь тоже недалеко. Социальный департамент платит за это”, - рассказывает Елена Васильева.
Наталья продолжает настаивать на том, чтобы ее мать поместили в дом попечения именно в Нарве. Но после встречи с руководителями социальных служб почти потеряла на это надежду. Елена Васильева после этой встречи сообщила, что социальные работники еще раз попытаются предложить Наталье и ее матери варианты помощи на дому.