Пропавшая на прошлой неделе 27-летняя Анна найдена мертвой

В конце прошлой недели полиция обратилась за помощью в поисках 27-летней Анны, которая ушла из дома в Таллинне 20 июля и не вернулась.
Напомним, что 20 июля ночью 27-летняя Анна ушла из дома в Ыйсмяэ-теэ. Последний раз она общалась с близкими в социальной сети чуть раньше трех часов ночи, после этого ее мобильный телефон был выключен.
Сегодня пресс-служба полиции сообщила, что добровольцы обнаружили труп женщины на улице Астангу. Судебно-медицинская экспертиза должна установить причину смерти.
Стражи правопорядка выражают родным и близким женщины соболезнования.