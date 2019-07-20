Пт, 26.07.2019
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  • Пропавшая на прошлой неделе 27-летняя Анна найдена мертвой

Пропавшая на прошлой неделе 27-летняя Анна найдена мертвой

Полиция просит помощи в поисках Анны.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

В конце прошлой недели полиция обратилась за помощью в поисках 27-летней Анны, которая ушла из дома в Таллинне 20 июля и не вернулась.

Напомним, что 20 июля ночью 27-летняя Анна ушла из дома в Ыйсмяэ-теэ. Последний раз она общалась с близкими в социальной сети чуть раньше трех часов ночи, после этого ее мобильный телефон был выключен.

Сегодня пресс-служба полиции сообщила, что добровольцы обнаружили труп женщины на улице Астангу. Судебно-медицинская экспертиза должна установить причину смерти.

Стражи правопорядка выражают родным и близким женщины соболезнования.

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