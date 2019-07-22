Метеорологи: нынешнее лето стало необычно жарким в большей части мира

"Температура воздуха и морской воды была самой высокой в истории наблюдений, а девять из десяти самых жарких июней зафиксированы после 2010 года. Аномальная жара такой интенсивности, какая была в июне в Европе, сейчас случается в десять раз чаще, чем сто лет назад. Причина этого кроется в изменении климата", - сообщили в организации.