В Иране сообщили о поимке 17 шпионов ЦРУ

В конце июня бывший сотрудник центра авиации и космонавтики иранского министерства обороны Джалал Хаджи Завар был казнен в тюрьме города Кередж. По данным информагентства IRNA, военный суд признал его виновным в работе на ЦРУ. При обыске в доме Хаджи Завара были обнаружены материалы и оборудование для слежки, а позже он дал признательные показания. Его экс-супругу приговорили к 15 годам тюрьмы за соучастие в шпионаже, пишет DW.com.

США усилили военное присутствие на Ближнем Востоке

Конфликт между Тегераном и Вашингтоном обострился после того, как Иран отказался выполнять часть обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), из которого США вышли в одностороннем порядке в мае 2018 года. В ответ на это Вашингтон ужесточил санкции в отношении Исламской Республики и направил в регион американские военные корабли и стратегические бомбардировщики.

В конце июня угроза военного конфликта в регионе усилилась из-за произошедших 13 июня предполагаемых нападений на два нефтяных танкера в Оманском заливе. Вашингтон обвинил в нападении Тегеран. В частности, в администрации США заявили, что на корпусе одного из пострадавших кораблей обнаружено взрывное устройство, предположительно магнитная мина. Около месяца назад аналогичное устройство использовалось при нападении на танкеры у берегов ОАЭ.