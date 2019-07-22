С сентября в школах Эстонии учителя смогут досматривать личные вещи учеников

С сентября в школах будет разрешено досматривать личные учеников и конфисковывать потенциально опасные предметы. Также школам дозволяется дополнять список опасных предметов по собственному усмотрению, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
"Хочу подчеркнуть, что такое дополнение закона не вызвано каким-то конкретным случаем. Дело скорее в том, что работники школ жаловались на юридическую неопределенность и на проблемы, возникавшие, когда некоторые родители очень ревностно защищали права своих не слишком хорошо поступавших детей", - сказал главный эксперт отдела школьной сети Министерства образования и науки Юрген Ракасельг.
Теперь в законе прописаны вещи, приносить которые в школу нельзя.