Пн, 22.07.2019
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  • С сентября в школах Эстонии учителя смогут досматривать личные вещи учеников

С сентября в школах Эстонии учителя смогут досматривать личные вещи учеников

Школьники. Иллюстративное фото.

ФОТО: Sille Annuk / Postimees

С сентября в школах будет разрешено досматривать личные учеников и конфисковывать потенциально опасные предметы. Также школам дозволяется дополнять список опасных предметов по собственному усмотрению, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Хочу подчеркнуть, что такое дополнение закона не вызвано каким-то конкретным случаем. Дело скорее в том, что работники школ жаловались на юридическую неопределенность и на проблемы, возникавшие, когда некоторые родители очень ревностно защищали права своих не слишком хорошо поступавших детей", - сказал главный эксперт отдела школьной сети Министерства образования и науки Юрген Ракасельг.

Теперь в законе прописаны вещи, приносить которые в школу нельзя.

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