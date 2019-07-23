Бывший Дом моряков в Таллинне превратят в отель

В здании, известном большинству таллиннцев как Дом моряков, через несколько лет откроется отель.
«Началась реновация фасада, и так как дом десять лет стоял без отопления, понадобится ремонт крыши. После реконструкции там будет отель, ресторан, картинная галерея», - сообщил Rus.ERR Роман Шаповалов, член правления фирмы Agilan OÜ, в собственности которой находится величественное здание в стиле модерн на углу столичных улиц Туукри и Уус-Садама.
Здание было построено в 1924-1925 годы для общества «Дом моряков» по проекту остзейского архитектора Жака Розенбаума и в нем располагались театральный и кинозалы, ресторан, библиотека, учебные классы, банк и конторы.
В советское время здание использовало Эстонское морское судоходство, а в начале 2000-х годов дом приспособили для администрации погранохраны.