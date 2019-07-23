Макрон, Кальюлайд и Ратас пожелали скорейшего выздоровления раненным в Мали эстонцам

В связи с нападением на французскую военную базу в Гао (Мали) премьер-министр Юри Ратас сказал, что это было напоминание о том, насколько серьезно следует оценивать наших военнослужащих. Во имя сохранения мира и стабильности Эстонии и всего нашего региона они участвует в международных военных операциях и вдали от дома.
«Желаю раненным вчера в Мали эстонским военнослужащим скорейшего выздоровления, а всем их близких - душевного спокойствия. С просьбой передать такие же пожелания нашим бойцам и их родственникам обратился ко мне президент Франции Эмманюэль Макрон. Эстонское государство сделает все, чтобы способствовать быстрейшему восстановлению своих военнослужащих»,- сказал премьер-министр.
Пожелав скорейшего выздоровления и раненным наряду с эстонцами в этом нападении французским и малийским военнослужащим, Ратас подтвердил, что у Эстонии в мире есть ясная роль и ответственность. «Мы повседневно поддерживаем своих союзников и партнеров по НАТО и ЕС. Это влечет за собой и обязанность вносить вклад и в такие государства как Мали, чтобы и люди этих стран обрели на своей родине безопасную жизненную среду и перспективы лучшего будущего»,- подтвердил премьер-министр.
Слова поддержки выразила и глава государства Керсти Кальюлайд: «Желаю скорейшего выздоровления эстонским военнослужащим, которые вчера вечером пострадали в Мали в результате атаки террористов-смертников. Вся Эстония держит за вас кулачки, потому что, находясь в миссии, вы каждый день готовы постоять за нас и наших союзников».
Эстония участвует в международных операциях с 1995 года. До августа в Мали служит эстонское пехотное подразделение Estpla-30, приступившее к службе на базе Гао в апреле этого года. В августе к службе в Гао приступит пехотное подразделение Estpla-32. Сейчас эстонские военнослужащие участвуют в девяти миссиях, самый крупный контингент представляет Эстонию в рамках операции «Бархан». Цель операции «Бархан» - оказать пяти государствам региона - Мавритании, Мали, Буркина-Фасо, Нигерии и Чаду - помощь в борьбе с радикальными исламистами и тем самым вынести вклад в воспрепятствовании незаконной иммиграции в Европу и торговле людьми.