Ср, 24.07.2019
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  • Рейтинги партий: поддержка реформистов остается рекордно высокой

Рейтинги партий: поддержка реформистов остается рекордно высокой

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Председатель Партии реформ Кая Каллас

ФОТО: Marko Saarm / Sakala

Согласно проведенному в период с 20 июня по 22 июля опросу Norstat, за реформистов готовы проголосовать 35,8% избирателей, что на половину процентного пункта выше, чем в предыдущем опросе, и является рекордно высоким показателем для Партии реформ в опросах Norstat.

Второе место удерживают центристы (19,7%), а третье - EKRE (16,7%), рейтинг которых практически не изменился с момента последнего опроса.

Поддержка социал-демократов снизилась с 10,8% до 9,2%, у "Отечества" выросла с 8,4 до 9%, а рейтинг не входящей в парламент партии "Эстония 200" не изменился и составляет 4,4%. Еще 2,5% избирателей готовы поддержать "Зеленых Эстонии", а рейтинги остальных политических партий остаются ниже 1%.

Благодаря снижению популярности соцдемов, совокупная поддержка входящих в правительственную коалицию партий (45,4%) снова слегка превысила суммарный рейтинг оппозиции (45%).

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