Рейтинги партий: поддержка реформистов остается рекордно высокой

Второе место удерживают центристы (19,7%), а третье - EKRE (16,7%), рейтинг которых практически не изменился с момента последнего опроса.

Поддержка социал-демократов снизилась с 10,8% до 9,2%, у "Отечества" выросла с 8,4 до 9%, а рейтинг не входящей в парламент партии "Эстония 200" не изменился и составляет 4,4%. Еще 2,5% избирателей готовы поддержать "Зеленых Эстонии", а рейтинги остальных политических партий остаются ниже 1%.