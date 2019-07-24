Опубликованы снимки террористов, напавших на базу эстонских военных в Мали

В понедельник вечером террористы-смертники в автомобиле, в котором находилась и самодельная бомба, напали на военную базу в городе Гао в Мали, где служат эстонские, французские и малийские военнослужащие. Местные газеты опубликовали снимки предполагаемых террористов, пишет Postimees.
Командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем сообщил вчера на пресс-конференции, что в теракте пострадали шесть эстонцев, трое из раненых до окончания миссии поправиться не успеют.
#الساحل #مالي #غاوا— Housseyne Ag Issa (@HousseyneAg) July 22, 2019
صور منفذي الهجوم الانتحاري الذي استهدف معسكرا للقوات الفرنسية من عملية #برخان عصر اليوم الاثنين، في #غاوا، أدى إلى إصابة عدة جنود فرنسيين و استونيين. pic.twitter.com/oDx4aEceB6
Снимки предполагаемых террористов были опубликованы в Twitter, они также появились в местных изданиях Мали, например, в Djeliba24.
Источник газеты Nord Sud Journal сказал, что местные солдаты открыли огонь, чтобы остановить автомобиль, но террористы начали стрелять в ответ. Автомобиль взорвался после того, как миновал первый контрольно-пропускной пункт
Как утверждается, атаковавший базу автомобиль был в цветах ООН.