Ср, 24.07.2019
Никакой мысли о том, чтобы противопоставлять народы, в моей голове не мелькало. Тынис Лукас

Опубликованы снимки террористов, напавших на базу эстонских военных в Мали

Предполагаемые террористы.

ФОТО: Housseyne Ag Issa

В понедельник вечером террористы-смертники в автомобиле, в котором находилась и самодельная бомба, напали на военную базу в городе Гао в Мали, где служат эстонские, французские и малийские военнослужащие. Местные газеты опубликовали снимки предполагаемых террористов, пишет Postimees.

Командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем сообщил вчера на пресс-конференции, что в теракте пострадали шесть эстонцев, трое из раненых до окончания миссии поправиться не успеют.

Снимки предполагаемых террористов были опубликованы в Twitter, они также появились в местных изданиях Мали, например, в Djeliba24.

Источник газеты Nord Sud Journal сказал, что местные солдаты открыли огонь, чтобы остановить автомобиль, но террористы начали стрелять в ответ. Автомобиль взорвался после того, как миновал первый контрольно-пропускной пункт

Как утверждается, атаковавший базу автомобиль был в цветах ООН.

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