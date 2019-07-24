Опубликованы снимки террористов, напавших на базу эстонских военных в Мали

Командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем сообщил вчера на пресс-конференции, что в теракте пострадали шесть эстонцев, трое из раненых до окончания миссии поправиться не успеют.

#الساحل #مالي #غاوا

صور منفذي الهجوم الانتحاري الذي استهدف معسكرا للقوات الفرنسية من عملية #برخان عصر اليوم الاثنين، في #غاوا، أدى إلى إصابة عدة جنود فرنسيين و استونيين. pic.twitter.com/oDx4aEceB6 — Housseyne Ag Issa (@HousseyneAg) July 22, 2019

Снимки предполагаемых террористов были опубликованы в Twitter, они также появились в местных изданиях Мали, например, в Djeliba24.

Источник газеты Nord Sud Journal сказал, что местные солдаты открыли огонь, чтобы остановить автомобиль, но террористы начали стрелять в ответ. Автомобиль взорвался после того, как миновал первый контрольно-пропускной пункт