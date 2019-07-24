Протаранил чужие машины и сбежал: полиция разыскивает водителя Mercedes

Столкновение с одним из Volkswagen было таким сильным, что автомобиль отлетел на проезжую часть, сообщает Tartu Postimees.

К счастью, ни один находившийся на месте человек не пострадал. По словам очевидцев, сбежавший с места ДТП водитель мог быть пьян.