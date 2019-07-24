Протаранил чужие машины и сбежал: полиция разыскивает водителя Mercedes

Сегодня около 15 часов в полицию сообщили, что в Тарту на улице Лоотусе водитель на Mercedes врезался в два припаркованных автомобиля Volkswagen.
Столкновение с одним из Volkswagen было таким сильным, что автомобиль отлетел на проезжую часть, сообщает Tartu Postimees.
К счастью, ни один находившийся на месте человек не пострадал. По словам очевидцев, сбежавший с места ДТП водитель мог быть пьян.
Виновник после ДТП выпрыгнул из своего автомобиля и убежал, Mercedes он бросил на месте аварии. Полиция установила личность предполагаемого водителя, его местонахождение выясняется.