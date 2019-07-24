Ср, 24.07.2019
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  • Протаранил чужие машины и сбежал: полиция разыскивает водителя Mercedes

Протаранил чужие машины и сбежал: полиция разыскивает водителя Mercedes

Полиция. Фото иллюстративное.

ФОТО: Marko Saarm

Сегодня около 15 часов в полицию сообщили, что в Тарту на улице Лоотусе водитель на Mercedes врезался в два припаркованных автомобиля Volkswagen.

Столкновение с одним из Volkswagen было таким сильным, что автомобиль отлетел на проезжую часть, сообщает Tartu Postimees.

К счастью, ни один находившийся на месте человек не пострадал. По словам очевидцев, сбежавший с места ДТП водитель мог быть пьян.

Виновник после ДТП выпрыгнул из своего автомобиля и убежал, Mercedes он бросил на месте аварии. Полиция установила личность предполагаемого водителя, его местонахождение выясняется.

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