Летом нагрузка на отделения неотложной помощи и центры семейных врачей увеличивается

Дежурный врач отделения неотложной помощи Северо-Эстонской региональной больницы и семейный врач центра Kivimäe Лемби Пыдер сказала ERR , что нагрузка на врачей летом заметно возрастает из-за того, что люди идут в отпуск и решают заняться своим здоровьем. Однако и врачи летом отдыхают, значит работников становится меньше.

Пыдер подчеркнула, что всегда следует заранее подумать, где можно было бы получить помощь при какой-то определенной проблеме. "Надо предварительно подумать, с какой проблемой обращаться в отделение неотложной медицины, а с какой – к семейному врачу", – отметила врач, добавив, что очереди в отделениях неотложной помощи летом длинные.