Ср, 24.07.2019
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Летом нагрузка на отделения неотложной помощи и центры семейных врачей увеличивается

Отделение неотложной помощи Клиники Тартуского университета.

ФОТО: SILLE ANNUK / PM/SCANPIX BALTICS

Летом отделения неотложной помощи и центры семейных врачей испытывают сильную нагрузку, поэтому людей просят серьезно подумать, куда и с какой проблемой обращаться, передает Rus.ERR.

Дежурный врач отделения неотложной помощи Северо-Эстонской региональной больницы и семейный врач центра Kivimäe Лемби Пыдер сказала ERR, что нагрузка на врачей летом заметно возрастает из-за того, что люди идут в отпуск и решают заняться своим здоровьем. Однако и врачи летом отдыхают, значит работников становится меньше.

Пыдер подчеркнула, что всегда следует заранее подумать, где можно было бы получить помощь при какой-то определенной проблеме. "Надо предварительно подумать, с какой проблемой обращаться в отделение неотложной медицины, а с какой – к семейному врачу", – отметила врач, добавив, что очереди в отделениях неотложной помощи летом длинные.

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