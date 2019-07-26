Министр Кинго: финансирование Горхолла требует анализа

В соответствии со стратегией государственного бюджета на 2020–2023 годы правительство решило инвестировать в общей сложности 40 миллионов евро в развитие Эстонии как места для конференционного туризма, в том числе превратить Таллиннский Горхолл в многофункциональный культурный и конференц-центр, сообщило Министерство экономики и коммуникаций BNS.

«Чтобы убедиться, что эти деньги инвестируются должным образом, нам нужно проанализировать деятельность Горхолла и в какой степени она могла бы быть экономической и неэкономической, а также в каком объеме в планах организовать культурные мероприятия. Это также зависит от того, как можно использовать деньги, предусмотренные в бюджете, и будут ли применяться правила государственной помощи», - отметила Кинго.

«В настоящее время мы консультируемся с Европейской комиссией по этому вопросу и надеемся получить исчерпывающие ответы к осени», - добавил она.

Министр также представил правительству обзор национального плана действий по искусственному интеллекту, известного как «программу Кратта», на 2019–2021 годы.