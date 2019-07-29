Врачи не исключают отравления Навального химическим веществом

По ее словам, медиков практически сразу выпроводили из палаты, сославшись на то, что Навальный находится под арестом, пишет DW.com. Врачам пришлось осматривать политика, а также собирать жалобы и анамнез через дверь, подчеркнула Васильева, расценив это как настоящий абсурд.

Главный врач медучреждения Ольга Шарапова в телефонном разговоре заявила, что консультации посторонних медиков запрещены, добавила Васильева. При этом выявленные у Навального симптомы соответствуют острому токсическому кератоконъюнктивиту, при котором помощь должна быть оказана немедленно, отметила лечащий врач политика.

Административный арест Навального на 30 суток

24 июля Алексея Навального задержали у подъезда своего дома. В тот же день Симоновский суд Москвы приговорил оппозиционера к 30 суткам административного ареста на основании протокола, составленного по факту повторного нарушения правил проведения митинга из-за акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которая прошла в Москве 27 июля.

Утром 28 июля политика госпитализировали в больницу имени Виноградова в Юго-Западном административном округе Москвы с диагнозом острая аллергическая реакция. Он находится в больничной палате под охраной полицейских. И пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, и врач Анастасия Васильева особо выделили отсутствие ранее каких-либо аллергий у Навального.