Ложная тревога на Балтийском вокзале: мужчина утверждал, что в него стреляли, но все оказалось совсем не так

В ночь на понедельник в 00:30 центр тревоги получил тревожный звонок от мужчины, который утверждал, что в него стреляли вблизи Балтийского вокзала.
Пресс-секретарь полиции Кристьян Лукк объяснил, что на связанные с оружием случаи оперативники всегда реагируют серьезно, поэтому на место происшествия отправились четыре полицейских патруля и скорая помощь.
Вскоре выяснилось, что звонок поступил от пьяного 48-летнего мужчины, у которого не было обнаружено ни одного ранения. По словам Лукка, находившиеся поблизости люди также не слышали стрельбы.
«Полицейские задержали 48-летнего мужчину в рамках производства дела о проступке, в качестве подозреваемого в нарушении статьи 278, которая предусматривает ложный вызов спецслужб. За это могут наказать штрафом до 300 штрафных единиц (1200 евро) или арестом», - добавил Лукк.