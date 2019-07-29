Пн, 29.07.2019
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  • Ложная тревога на Балтийском вокзале: мужчина утверждал, что в него стреляли, но все оказалось совсем не так

Ложная тревога на Балтийском вокзале: мужчина утверждал, что в него стреляли, но все оказалось совсем не так

Балтийский вокзал.

ФОТО: TAIRO LUTTER / PM/SCANPIX BALTICS

В ночь на понедельник в 00:30 центр тревоги получил тревожный звонок от мужчины, который утверждал, что в него стреляли вблизи Балтийского вокзала.

Пресс-секретарь полиции Кристьян Лукк объяснил, что на связанные с оружием случаи оперативники всегда реагируют серьезно, поэтому на место происшествия отправились четыре полицейских патруля и скорая помощь.

Вскоре выяснилось, что звонок поступил от пьяного 48-летнего мужчины, у которого не было обнаружено ни одного ранения. По словам Лукка, находившиеся поблизости люди также не слышали стрельбы.

«Полицейские задержали 48-летнего мужчину в рамках производства дела о проступке, в качестве подозреваемого в нарушении статьи 278, которая предусматривает ложный вызов спецслужб. За это могут наказать штрафом до 300 штрафных единиц (1200 евро) или арестом», - добавил Лукк.

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