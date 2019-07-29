Ложная тревога на Балтийском вокзале: мужчина утверждал, что в него стреляли, но все оказалось совсем не так

Пресс-секретарь полиции Кристьян Лукк объяснил, что на связанные с оружием случаи оперативники всегда реагируют серьезно, поэтому на место происшествия отправились четыре полицейских патруля и скорая помощь.

Вскоре выяснилось, что звонок поступил от пьяного 48-летнего мужчины, у которого не было обнаружено ни одного ранения. По словам Лукка, находившиеся поблизости люди также не слышали стрельбы.