Финна подозревают в изнасиловании детей: по меньшей мере 12 жертв
Столичная полиция просит граждан, узнавших подозреваемого и обладающих информацией о совершенных им возможных преступлениях, связаться с властями, пишет Yle.fi.
Полиция Хельсинки подозревает мужчину 1955-го года рождения в совершении по меньшей мере 12 сексуальных преступлений, жертвами которых стали несовершеннолетние. Мужчина был заключен под стражу.
Власти опубликовали фотографию подозреваемого, обосновав свои действия тем, что это необходимо для расследования дела. Yle в виде исключения также публикует это фото, несмотря на то, что обвинения в адрес мужчины пока официально не выдвинуты.
Уголовный комиссар Саара Асмундела, ведущая расследование, сообщает, что личность по крайней мере одного из фигурантов дела пока не удалось выяснить.
"Возможно, некоторые дети вообще не понимают, что их использовали, поскольку большинство жертв, известных нам, на момент совершения преступления находились под воздействием наркотиков или алкоголя", – cообщает полиция в пресс-релизе.
Согласно полиции, в своем кругу дети и подростки называли мужчину «Дядюшкой» (Eno).
Преступления продолжались как минимум с 2006 года в квартире мужчины в Лааясало.
Во время предварительного следствия выяснилось, что подростки и дети проводили время на квартире у подозреваемого, где тот предлагал им алкоголь и лекарственные вещества. Часть жертв на данный момент уже старше 18 лет.
Полиция подчеркивает, что речь идет о серии тяжких преступлений, в расследовании которых большое значение имеют показания свидетелей. Всех, кто обладает любой информацией о подозреваемом, просят связаться с полицией по электронному адресу: seksuaalirikokset.helsinki@poliisi.fi