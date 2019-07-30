Вблизи аэропорта закрывается улица: движение будет направлено в объезд

В объезд также будут направлены автобусные линии номер 49 и 65, которые не будут останавливаться на остановке «Юлемисте яаам» со стороны железной дороги. Временная автобусная остановка – «Леннуяаама-теэ».

В ходе работ также будут реконструированы водопровод и канализационные трассы, расположенные под дорогой. Будет исправлена система отвода дождевой воды, также будет организовано уличное освещение по технологии LED. На реконструироемом участке будет сделан дополнительный поворот налево с Леннуяаама-теэ на Тартуское шоссе, будет добавлена автобусная остановка со стороны отеля Юлемисте. Спроектированная ширина проезжей части на реконструироемом отрезке составит 3,25 метра, карман для остановки общественного транспорта составит три метра. Со стороны отеля Юлемисте также будет построена асфальтированная пешеходная дорожка шириной в три метра, которая объединит пешеходную дорогу в направлении аэропорта с пешеходной дорогой на Тартуском шоссе.