Вблизи аэропорта закрывается улица: движение будет направлено в объезд

На следующей неделе, начиная с 5 августа, в Таллинне будет закрыт отрезок дороги Леннуяаама от Тартуского шоссе до въезда на Леннуяаама-теэ, 7.
Участок дороги длиной 270 метров будет реконструирован для увеличения пропускной способности. Окончание работ запланировано на сентябрь этого года.
Поскольку для проведения работ придется закрыть Леннуяаама тее – водителей просят использовать для объезда маршрут Тартуское шоссе – Суур-Сыямяэ – Кеевисе – Сеписе – Валукоя – Сеписе.
В объезд также будут направлены автобусные линии номер 49 и 65, которые не будут останавливаться на остановке «Юлемисте яаам» со стороны железной дороги. Временная автобусная остановка – «Леннуяаама-теэ».
«Просим следить за временными дорожными знаками и запастись большим количеством времени», – сказал старейшина Кесклинн Владимир Свет.
В ходе работ также будут реконструированы водопровод и канализационные трассы, расположенные под дорогой. Будет исправлена система отвода дождевой воды, также будет организовано уличное освещение по технологии LED. На реконструироемом участке будет сделан дополнительный поворот налево с Леннуяаама-теэ на Тартуское шоссе, будет добавлена автобусная остановка со стороны отеля Юлемисте. Спроектированная ширина проезжей части на реконструироемом отрезке составит 3,25 метра, карман для остановки общественного транспорта составит три метра. Со стороны отеля Юлемисте также будет построена асфальтированная пешеходная дорожка шириной в три метра, которая объединит пешеходную дорогу в направлении аэропорта с пешеходной дорогой на Тартуском шоссе.
Строительные работы проводит фирма RTS Infraehitus OÜ по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства. Стоимость работ составит около одного миллиона евро.