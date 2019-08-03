Отть Тянак завершил субботу лидером Ралли Финляндии

Хотя Тянак и выиграл только один из четрыех послеобеденных спецучастков, но на остальных трех он ожидаемо оказывался в полколеса от победителей. После схода Криса Мика, оба гонщика ,представляют "Тойоту", а также по существу прекращения борьбы еще одним финном, Яри-Матти Латвалой, у нашего пилота остался только один конкурент - Эсапекка Лаппи на "Ситроене", который располагается в 16 секундах от нашего спортсмена.