Ср, 31.07.2019
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  • Кража на улице Пикк: взломщики поживились деньгами и золотыми украшениями

Кража на улице Пикк: взломщики поживились деньгами и золотыми украшениями

Деньги

ФОТО: Urmas Luik

Полиция сообщает о четырех кражах, произошедших за последние дни в Тарту и Йыгева, пишет Tartu Postimees.

Самый большой улов воры собрали в Тарту на улице Пикк. В минувшее воскресенье обнаружилось, что воры вторглись в квартиру и унесли золотые украшения и деньги. Ущерб от кражи составил примерно 2400 евро.

Также в полицию поступило сообщение о том, что 27 июля в Тарту с автобусной остановки на улице Хурда украли оставленный там мобильный телефон iPhone. Ущерб составил около 400 евро.

В понедельник стало известно, что на улице Выру в Тарту воры угнали темно-зеленый BMW 1991 года выпуска с регистрационным номером 520 TEC. Кража произошла скорее всего на прошлой неделе. Обстоятельства выясняются.

Во вторник обнаружилось, что из подвала многоквартирного дома на улице Роху в Йыгева украден велосипед Scott Voltage черного цвета с лиловыми цветками. Владелец велосипеда оценил нанесенный ущерб примерно в 250 евро.

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