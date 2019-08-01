Рейтинги партий: поддержка Партии реформ бьет рекорды

Партия реформ продолжает занимать первое место в рейтинге популярности политических сил. Вскоре ее поддержка может превысить 40 процентов, свидетельствуют данные исследования, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований.
В ходе опроса, проведенного в период с 15 по 22 июля, Партию реформ поддерживали 39,1% респондентов. Еще в начале июля этот показатель составлял 31,9, а к середине месяца поднялся до 37,7 процента.
Занимающая второе место Центристская партия сильно уступает лидеру - 18,3%. Консервативную народную партию поддерживают 16,6%, а за ней расположились Социал-демократическая партия (7,6%), "Отечество" (7,7%), "Ээсти 200" (4,2%).
Коалицию поддерживает 43,9 процента опрошенных, а оппозицию 46,3% опрошенных.