Чт, 1.08.2019
Эту дорогу хотят построить чисто по наитию, а вдруг станет что-то лучше. Андрес Санг
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Видео: смотрите, какой оригинальный способ продажи придумали собственники квартиры в Кейла

Видео: смотрите, какой оригинальный способ продажи придумали собственники квартиры в Кейла

ФОТО: KV.EE

«При покупке двухкомнатной квартиры вы получите третью комнату бесплатно!» - такой слоган придумали продавцы квартиры в Кейла. Но не остановились на этом, а пошли еще дальше и сняли видео.

Видео, конечно, своеобразное, на любителя, не всем понравится сидящая на унитазе девушка в костюме белого медведя, но внимание к объекту оно, конечно, привлекает.

Из объявления выясняется, что двухкомнатная квартира в Кейла перестроена в трехкомнатную: кухня перенесена в гостиную, а на месте кухни сейчас находится спальня. Подробности можно было бы узнать на портале недвижимости KV.EE, но поздно: объявление уже неактивно, а это значит, что видео свою роль выполнило и квартира продана. Может быть, стоит взять пример с этих изобретательных продавцов?

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ