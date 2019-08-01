Видео: смотрите, какой оригинальный способ продажи придумали собственники квартиры в Кейла

Видео, конечно, своеобразное, на любителя, не всем понравится сидящая на унитазе девушка в костюме белого медведя, но внимание к объекту оно, конечно, привлекает.

Из объявления выясняется, что двухкомнатная квартира в Кейла перестроена в трехкомнатную: кухня перенесена в гостиную, а на месте кухни сейчас находится спальня. Подробности можно было бы узнать на портале недвижимости KV.EE, но поздно: объявление уже неактивно, а это значит, что видео свою роль выполнило и квартира продана. Может быть, стоит взять пример с этих изобретательных продавцов?