В Таллинне пройдет фестиваль черной еды

Мероприятие призвано открыть дверь творчеству и экспериментам в мире продуктов питания. “Эстонцы всегда любили черную еду — без черного хлеба мы никогда не могли представить свой стол, — говорит организатор Карин Лиллема. - Конечно, на фестивале также будут представлены особые черные деликатесы, которые могут приятно удивить как с точки зрения внешнего вида, так и вкуса”.