В Таллинне пройдет фестиваль черной еды

Этой осенью в Таллинне впервые пройдет уникальный фестиваль Black Food, где будут только черные блюда и напитки. Это мероприятие вызвало беспрецедентный интерес аудитории во многих крупных городах мира.
Мероприятие призвано открыть дверь творчеству и экспериментам в мире продуктов питания. “Эстонцы всегда любили черную еду — без черного хлеба мы никогда не могли представить свой стол, — говорит организатор Карин Лиллема. - Конечно, на фестивале также будут представлены особые черные деликатесы, которые могут приятно удивить как с точки зрения внешнего вида, так и вкуса”.
Первый фестиваль черной еды прошел в Будапеште в прошлом году и с тех пор он уже успел достичь Берлина, Тель-Авива, Хельсинки, Нью-Йорка и Стамбула. По словам Регины Борос, автора концепции фестиваля, Таллинн является первым городом, где мероприятие проходит самостоятельно.
Фестиваль черной еды в Таллинне пройдет 23 ноября с 11.00 до 21.00 на заводе Пыхьяла (Марати 5а, Таллинн).