Пн, 5.08.2019
Храбрые эстонские солдаты освободили жителей Печор, которые были захвачены красными кровопийцами. Яак Мадисон

США введут дополнительные санкции против России

Флаги США и России.

ФОТО: Maxim shemetov / REUTERS

Дополнительные санкции вступят в силу уже 26 августа. Также 19 августа начнет действовать второй пакет санкций США в отношении России из-за отравления Скрипалей.

Министерство финансов США сообщило о введении дополнительных санкций в отношении России, предусмотренных законом о контроле и ликвидации химического и биологического оружия. Об этом сообщил korrespondent.net со ссылкой на Голос Америки в понедельник, 5 августа.

Для введения санкций в действие Управление по контролю за иностранными активами Минфина США издало отдельное распоряжение, касающееся России. Распоряжение вступит в силу 26 августа 2019 года.

США ввели второй пакет санкций против РФ из-за дела Скрипалей, поскольку Москва, по утверждению Вашингтона, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона.

27 августа 2018 года вступил в силу первый пакет американских санкций по делу Скрипалей.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ