США введут дополнительные санкции против России

Министерство финансов США сообщило о введении дополнительных санкций в отношении России, предусмотренных законом о контроле и ликвидации химического и биологического оружия. Об этом сообщил korrespondent.net со ссылкой на Голос Америки в понедельник, 5 августа.

Для введения санкций в действие Управление по контролю за иностранными активами Минфина США издало отдельное распоряжение, касающееся России. Распоряжение вступит в силу 26 августа 2019 года.

США ввели второй пакет санкций против РФ из-за дела Скрипалей, поскольку Москва, по утверждению Вашингтона, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона.