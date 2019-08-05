С новым приложением по заказу такси возникла проблема

Неожиданная задержка затянулась на восемь дней и коснулась самой распространенной в мире мобильной платформы Android, т.е. пользователей Samsung, Huawei, Nokia, Sony и других крупных производителей смартфонов. Если сообщение о новом приложении было разослано 25 июля в 11.34, то о том, что оно стало действительно доступным, фирма смогла отрапортовать лишь 2 августа в 10.18. До этого пользователи Android вообще не могли заказать такси Tallink.

Как пояснило предприятие, вопрос был в названии нового приложения, которое Google Play поначалу не захотел признавать. «TAXI + LINK используется в мире в различных комбинациях слов, и Google посчитал необходимым задать дополнительные вопросы, что было совершенно понятно и логично», - пояснил член правления Tallink Takso Тыну Уусмаа. Таким образом, у фирмы ушли дни, прежде чем были получены ответы на дополнительные вопросы, и Google дал приложению доступ к Google Play.

«Приносим извинения, что пользователям Google Play пришлось ждать клиентов iOS больше обычного», - отметил Уусмаа. Материнская компания Tallink – Infortar – в декабре прошлого года создала для развития приложения отдельную фирму Taxitech, в которой до сих пор нет ни одного работника, зато председателем правления значится Юллар Тали.