Крупнейший банк Европы сократит тысячи рабочих мест

"Мы ожидаем, что расходы на выплату выходных пособий в этом году составят от $650 до $700 млн. Это охватывает менее 2% нашей рабочей силы", - сказал главный финансовый директор HSBC Ивен Стивенсон в ходе телефонной конференции для аналитиков.

По словам Стивенсона, сокращения в первую очередь затронут членов руководства банка и позволят уменьшить общие расходы на выплату окладов примерно на 4%.

По состоянию на декабрь 2018 года в HSBC работало 235,217 тыс. сотрудников, следует из последнего годового отчета банка.

HSBC за последний год сменил или отстранил несколько высокопоставленных сотрудников, чтобы улучшить показатели ключевых направлений деятельности.

В воскресенье стало известно об отставке главного исполнительного директора HSBC Джона Флинта, проработавшего в этой должности всего полтора года.

Банк объяснил необходимость смены руководителя все более сложной и проблемной глобальной обстановкой. При этом Флинт отметил, что хорошие промежуточные финансовые показатели указывают на хорошее время для перемен - как для меня, так и для банка, говорится в сообщении HSBC.

В отчетности банка за первое полугодие, опубликованной в понедельник, говорится, что в январе-июне чистая прибыль HSBC повысилась до $8,51 млрд с $7,17 млрд, доналоговая прибыль выросла до $12,41 млрд с $10,71 млрд.

Полугодовая выручка HSBC увеличилась до $29,37 млрд с $27,29 млрд.

Показатель достаточности обыкновенного капитала первого уровня HSBC на конец июня 2019 года составил 14,3% по сравнению с 14,2% годом ранее.

Банк объявил о намерении провести обратный выкуп акций на сумму до $1 млрд, но предупредил об изменении прогноза в связи с вероятным снижением процентных ставок в США и геополитической неопределенностью.

Акции HSBC подешевели на 1,8% по итогам торгов в Гонконге в понедельник и теряют 1,3% в ходе сессии в Лондоне.