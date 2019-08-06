Первая частная русскоязычная школа для особых детей объявляет набор

Школа Vivere продолжает набор детей с особыми образовательными потребностями с первого по четвертый классы. В 2019/2020 учебном году запланировано открытие четырех классов по 6 учеников в каждом.
Школа предоставляет детям возможность обучения по государственной или по государственной облегченной программе при наличии соответствующей рекомендации от Консультативной комиссии центра Rajaleidja.
В школе созданы условия для занятий в комнатах сенсорной интеграции и музыкальной терапии, организованы занятия с логопедами, психологом и спецпедагогом.
Все, кто мечтает о небольшой школе с уютной развивающей средой и индивидуальным подходом, могут присылать заявки на адрес электронной почты erilinekool@gmail.com.
Заявки принимаются до 20 августа.
Школа находится по адресу Ауна 6, Таллинн.
Оплата составляет 350 евро в месяц, и в нее входит обучение и пребывание в группе продленного дня, в рамках которой будут проводиться развивающие занятия.