Зеленский — Путину: пусть сепаратисты прекратят убивать наших людей

«Я сегодня с утра разговаривал с президентом России Владимиром Путиным по этому поводу (обстрелы и гибель украинских военных - ИФ). Срочно ему позвонил, сказал, что это не приближает нас к миру», - сказал Зеленский на брифинге в среду в Киеве.

«Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убивать наших людей», - привел президент Украины свои слова, обращенные к Путину.

Также Зеленский анонсировал телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель по поводу этой ситуации и возможности встречи в нормандском формате в ближайшее время.

«Сегодняшний первый звонок был с президентом РФ, второй будет в Турции (там Зеленский пробудет 7 и 8 августа - ИФ) с президентом Макроном... Я бы также хотел соединиться сегодня, если будет время у госпожи Меркель, и договориться о срочной встрече, чтобы мы больше не говорили друг другу, что в этом году должна быть встреча в "нормандском формате". Сколько еще людей должны погибнуть в этом году? Поэтому я хочу, чтобы эта встреча произошла в ближайшее время», - сказал он на брифинге во вторник в Киеве.