Министр соцдел не в восторге: Хельме предлагает изменить закон об иностранцах

В документе, подписанном Кийком и направленном Хельме, в числе прочего указывается, что из объяснительной записки к закону неясно, какие именно проблемы с прибывающими и работающими в Эстонии иностранцами помогают решить внесенные в законопроект предложения.

"В объяснительной записке приводится статистика правонарушений, связанных с иностранной рабочей силой, и статистка различных видов краткосрочной занятости, но неясно, какими способами краткосрочной занятостью злоупотребляют больше всего. Для того, чтобы понять, выполняет ли законопроект свою задачу в борьбе со злоупотреблениями, и какое социальное влияние (влияние на предложение рабочей силы) и экономическое влияние (влияние на бизнес-среду, экономический рост, административные расходы предприятий) повлекут за собой изменения, необходимо добавить информацию в объяснительную записку к законопроекту", – отметил Кийк.