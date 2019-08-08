Яанус Карилайд: правительство должно уметь работать и «под давлением»

Акцизные ставки на слабые и крепкие алкогольные напитки понижены, решение принято и положительный эффект налицо. На северной границе снова заметно оживление, наметилась тенденция к росту продаж. Это придало нашей экономике положительный импульс.

На данный момент активно идет реализация госреформы. Правительство одобрило покупку шести новых поездов. Принято постановление о продлении отцовского отпуска до 30 дней, также станет проще система получения родительских компенсаций.

Правительство должно привыкнуть работать и под постоянным давлением. Однако я не припомню, чтобы каждую неделю кто-то задавал вопрос Партии реформ о том, когда же наша страна, наконец, войдет в пятерку самых богатых в Европе. Безропотно ждали, когда разбогатеем.

О более конкретных политических обещаниях можно будет говорить осенью. Внеочередное повышение пенсий, социальная сфера, сокращение очередей на лечение, крытые футбольные площадки, инвестиции в инфраструктуру, госреформа – по всем этим направлениям осенью будет продолжена работа. Какую альтернативу смогла бы предложить сегодня Партия реформ? Четыре месяца ушли на формирование политики и политических программ. Безусловно, мы потеряли время из-за промахов в коммуникации, теперь нужно быстро вынести уроки из этих ошибок и осенью начать проводить политику более четко и качественно.