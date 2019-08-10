Галерея: Nordecon построил в Таллинне жилой комплекс имени камбалы

Вчера строительная компания Nordecon AS передала заказчикам три трехэтажных жилых дома по адресу Леста, 10 в столичном Какумяэ. Новый жилой комплекс находится на берегу моря рядом с яхт-клубом Haven Kakumäe.
Комплекс получил название Lesta 10. Проектировщики предложили трехэтажную застройку, которая как нельзя лучше подходит для тихого малоэтажного района, где преобладают частные дома. При строительстве применялись новые материалы. Так, фасады утеплены с использованием фенола. Окна из трехслойных стеклопакетов.
В домах расположены квартиры с открытой планировкой, высокими трехметровыми потолками и окнами от пола до потолка, что придает жилому помещению еще больше света и визуального пространства. В квартирах работают системы умного дома, например, на окнах установлены автоматически опускающиеся рулонные шторы.
Бутто-площадь резиденции Lesta 10 – 10 695 м², а нетто-площадь равна 9410 м². Всего в трех домах 55 квартир, от двух- до пятикомнатных. Дома соединены общим подземным отапливаемым гаражом, куда из каждого подъезда ведет лифт. В любой квартире есть возможность установки бани.