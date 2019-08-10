Галерея: Nordecon построил в Таллинне жилой комплекс имени камбалы

Комплекс получил название Lesta 10. Проектировщики предложили трехэтажную застройку, которая как нельзя лучше подходит для тихого малоэтажного района, где преобладают частные дома. При строительстве применялись новые материалы. Так, фасады утеплены с использованием фенола. Окна из трехслойных стеклопакетов.

В домах расположены квартиры с открытой планировкой, высокими трехметровыми потолками и окнами от пола до потолка, что придает жилому помещению еще больше света и визуального пространства. В квартирах работают системы умного дома, например, на окнах установлены автоматически опускающиеся рулонные шторы.