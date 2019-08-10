В Копенгагене произошел второй за неделю взрыв: полиция ведет розыск

В Копенгагене прогремел второй за последние четыре дня взрыв. Инцидент произошел ранним утром в субботу, 10 августа, рядом с полицейским участком в районе Нёрребро, известном многонациональным населением. В результате повреждены окна и вход в здание, в котором на момент взрыва никто не находился. Люди не пострадали, пишет DW.