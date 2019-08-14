Ср, 14.08.2019
Эту дорогу хотят построить чисто по наитию, а вдруг станет что-то лучше. Андрес Санг
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  • Галерея: Audi съехал в кювет и опрокинулся на бок

Галерея: Audi съехал в кювет и опрокинулся на бок

В среду около десяти часов утра на 21-м километре шоссе Вильянди-Вялусте-Мустла, волость Вильянди, деревня Калбузе, произошла авария, в ходе которой Audi съехал в кювет и опрокинулся на бок. Люди отделались испугом, передает Sakala.

По словам находившегося на месте происшествия сотрудника Sakala Кенно Соо, по первоначальным данным, Audi ехал из Мустла в сторону Вильянди, из-за рассеянности отклонился к другой полосе движения, затем вылетел в кювет и опрокинулся на бок.

В момент аварии в машине было два человек, которые сами выбрались. Скорая помощь осмотрела их и, к счастью, повреждений не обнаружила.

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