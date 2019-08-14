Галерея: Audi съехал в кювет и опрокинулся на бок

В среду около десяти часов утра на 21-м километре шоссе Вильянди-Вялусте-Мустла, волость Вильянди, деревня Калбузе, произошла авария, в ходе которой Audi съехал в кювет и опрокинулся на бок. Люди отделались испугом, передает Sakala.
По словам находившегося на месте происшествия сотрудника Sakala Кенно Соо, по первоначальным данным, Audi ехал из Мустла в сторону Вильянди, из-за рассеянности отклонился к другой полосе движения, затем вылетел в кювет и опрокинулся на бок.
В момент аварии в машине было два человек, которые сами выбрались. Скорая помощь осмотрела их и, к счастью, повреждений не обнаружила.