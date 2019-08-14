Галерея: Audi съехал в кювет и опрокинулся на бок

По словам находившегося на месте происшествия сотрудника Sakala Кенно Соо, по первоначальным данным, Audi ехал из Мустла в сторону Вильянди, из-за рассеянности отклонился к другой полосе движения, затем вылетел в кювет и опрокинулся на бок.