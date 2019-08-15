Чт, 15.08.2019
Эту дорогу хотят построить чисто по наитию, а вдруг станет что-то лучше. Андрес Санг

"Ливерпуль" сломил сопротивление "Челси" и покидает Стамбул с Суперкубком

"Ливерпуль" завоевал Суперкубок Европы, обыграв в стамбульском матче "Челси" по пенальти 5:4.

ФОТО: Mikhail Kireev / Sputnik

"Ливерпуль" завоевал Суперкубок Европы, обыграв в стамбульском матче "Челси" по пенальти 5:4.

Счет во встрече, которая прошла в Стамбуле, открыл форвард «аристократов» Оливье Жиру. У «Ливерпуля» на 48-й минуте отличился Садио Мане. Основное время матча завершилось вничью (1:1). В добавленное время Мане оформил дубль. «Челси» ответил мячом Жорже Фрелло, реализовавшем пенальти. Обладатель трофея определился в серии послематчевых пенальти: точнее оказались футболисты «Ливерпуля».

«Ливерпуль» в четвертый раз завоевал Суперкубок УЕФА и догнал по числу титулов «Реал». Больше побед только у «Милана» и «Барселоны» – по пять.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ