"Ливерпуль" сломил сопротивление "Челси" и покидает Стамбул с Суперкубком

Счет во встрече, которая прошла в Стамбуле, открыл форвард «аристократов» Оливье Жиру. У «Ливерпуля» на 48-й минуте отличился Садио Мане. Основное время матча завершилось вничью (1:1). В добавленное время Мане оформил дубль. «Челси» ответил мячом Жорже Фрелло, реализовавшем пенальти. Обладатель трофея определился в серии послематчевых пенальти: точнее оказались футболисты «Ливерпуля».

«Ливерпуль» в четвертый раз завоевал Суперкубок УЕФА и догнал по числу титулов «Реал». Больше побед только у «Милана» и «Барселоны» – по пять.