В Норвегии зафиксировали скачок радиации

"Незначительные объемы радиоактивного йода отмечены в воздухе в районе нашей станции в Сванховде в северной Норвегии. Зафиксированный уровень очень низок и не представляет опасности ни для людей, ни для окружающей среды", – говорится в пресс-релизе ведомства.

"В настоящий момент невозможно определить, связан ли обнаруженный йод с инцидентом в Архангельске на прошлой неделе", – отметили в управлении.

Отмечается, что замеры воздуха были взяты в период с 9 по 12 августа 2019 года, и что полученные данные сопоставимы с теми, которые эксперты получали ранее.

"Норвежские станции мониторинга фиксируют радиоактивный йод 6 - 18 раз в году, и его источник обычно неизвестен", – уточнили в ведомстве.

Там отметили, что источником такого йода чаще всего оказывается производство радиоактивных фармацевтических препаратов.

8 августа Минобороны РФ сообщило, что на полигоне под Северодвинском произошел инцидент с человеческими жертвами. Госкорпорации "Росатом" позднее сообщила, что на полигоне произошел взрыв во время испытаний на морской платформе ракеты с радиоизотопным источником питания.

В результате трагедии погибли семь человек – пять сотрудников "Росатома" и двое представителей Минобороны РФ. Ранения в результате взрыва получили трое военных и трое специалистов "Росатома".

Власти Северодвинска 8 августа и Росгидромет во вторник сообщили, что в день ЧП в Северодвинске радиационный фон кратковременно вырос, затем нормализовался.

В свою очередь 8 августа шведские СМИ сообщали, что никаких радиационных аномалий в Скандинавии после взрыва на военном полигоне на севере России зафиксировано не было.

Позднее президент США Дональд Трамп, комментируя инцидент, заявил, что США обладают технологией, подобной той, что привела к взрыву жидкостной двигательной установки в Архангельской области 8 августа, но более продвинутой.

"Соединенные Штаты многое узнали после взрыва ракеты в России. У нас есть подобные, но более продвинутые технологии. Взрыв российского "Скайфолла" (кодовое обозначение НАТО для российской крылатой ракеты "Буревестник" – ИФ) заставил людей переживать о воздухе не только рядом с объектом, но и за его пределами. Нехорошо!", – написал Трамп в твиттере.

В интервью "Голосу Америки" советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон, комментируя инцидент на военном полигоне под Северодвинском, отмечал, что во время испытания "очевидно, что что-то пошло не так".