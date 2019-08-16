Министр Кийк: у Мартина и Марта Хельме недостаточно опыта правительственной работы

В интервью Postimees Кийк сказал, что отставка Вахера ни разу не обсуждалась в правительстве, а сам Вахер пользуется полной поддержкой премьер-министра Юри Ратаса.

"Нет ни одного доказательства или реального аргумента для его замены", - сказал Кийк.

На вопрос, как министры Хельме обосновали то, что ранее не обсуждали в кабинете правительства вопрос освобождения Вахера от должности, Кийк ответил, что если у министра возникает такое желание, с этим вопросом следует обратиться к премьеру.

"Этот вопрос, как доходят до таких решений, как такие вещи делаются - это, похоже, обусловлено их малым опытом работы в правительстве", - сказал министр социальных дел, добавив что Хельме, очевидно, исходили из того, что такое право есть у главы МВД или, как в данном случае, у замещающего его министра финансов.