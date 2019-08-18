Двое военных чуть не устроили взрыв в Крыму: случайно запустили ракету

Боевая часть ракеты примерно со 100 кг взрывчатого вещества не сработала, но ракета снесла ворота и часть стены ангара, уничтожив аппаратуру и еще один такой же боеприпас, пишет "Коммерсант".

Инцидент произошел 1 октября 2017 года в воинской части 59882 на аэродроме у крымского города Саки. Военнослужащие Алексей Чебанов и Николай Зверев контролировали на аппаратуре комплекса "Ока" техническое состояние ракет, с которыми ранее выполнял вылет истребитель Су-30СМ. Военные в нарушение регламентов не проверили исправность чековых механизмов Х-29ТД (она же "изделие 63М"), в результате на изделии сработали пиропатроны.

Чебанову и Звереву вменялось нарушение правил обращения с оружием, представляющим повышенную опасность для окружающих (ч. 1 ст. 349 УК РФ). Суд признал смягчающими обстоятельствами наличие у Зверева четырех маленьких детей и добровольное возмещение подсудимыми части ущерба - по три тысячи рублей каждым.

В итоге Чебанову назначили наказание в виде ограничения по военной службе на один год и три месяца с удержанием 15% из его денежного довольствия в доход государства, а Звереву - год ограничения с выплатой 10%. В период ограничения осужденные не могут быть повышены в должности и воинском звании, а срок наказания не засчитывается в выслугу лет. Материальный ущерб Минобороны в результате ЧП оценивается в 46 571 866 рублей как иные тяжкие последствия.