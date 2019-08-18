В штате Нью-Йорк самолет упал на жилой дом

Как сообщают СМИ, официальный представитель полиции Стивен Нивел заявил, что на борту самолета было три человека, один из них погиб и двое получили ранения. В доме также находились трое: один из них погиб, еще один получил ранения, третьего ищут, пишет "Интерфакс".