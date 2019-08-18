Вс, 18.08.2019
Казалось – куда дальше Крыма с Донбассом можно упасть, однако соревнование по пробиванию дна продолжается. Антон Самсонов

В штате Нью-Йорк самолет упал на жилой дом

Крушение самолета. Фото иллюстративное.

ФОТО: Scanpix / AFP

В результате падения легкомоторного самолета Cessna 303 на жилой дом в сельском городке Юнион Вейл американского штата Нью-Йорк погибли житель дома и находившийся на борту самолета человек, говорится в сообщении USA Today.

Как сообщают СМИ, официальный представитель полиции Стивен Нивел заявил, что на борту самолета было три человека, один из них погиб и двое получили ранения. В доме также находились трое: один из них погиб, еще один получил ранения, третьего ищут, пишет "Интерфакс".

Установкой причин трагедии будет заниматься Национальное управление транспортной безопасностью США.

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