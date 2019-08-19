Вечеринка вышла из-под контроля: нападение на полицейских привело к задержанию двух мужчин и женщины

В ночь на субботу, 17 августа, полиция получила сообщение о нарушении ночного покоя в поселке Ройу в волости Кастре, где в одной из квартир проходила вечеринка. Ее участниками стали примерно десять человек, сообщает Лыунаская префектура.
Пьяные люди не захотели подчиниться распоряжениям прибывших на место полицейских, часть из них напала на двух стражей порядка. С целью задержания агрессивно настроенных лиц полиция использовала силу и перечный газ. В арестный дом были доставлены двое мужчин и женщина.
Медицинская помощь потребовалась как участникам вечеринки, так и полицейским. После оказания первой помощи последние продолжили службу.
В отношении задержанных было начато уголовное производство в связи с применением физической силы в отношении представителей власти. Для выяснения обстоятельств произошедшего полиция начала также служебную проверку.