На Шетландских островах: встреча со спасателями и кулинарные опыты
Посещение Шетландских островов запомнится участникам антарктической экспедиции не только сильной качкой, но и по-настоящему человечной теплотой.
«Во время сегодняшней вахты мы почти дотронулись носом до луны!» - констатировал наш видеограф Кристьян за утренней кашей. Вчера поздно вечером мы стартовали из Лервика в Кирквалл, т.е. с Шетландских островов в сторону Оркнейских островов. Мы планировали проскочить в период затишья ветров, пройти этот этап в спокойную погоду и к утру быть на месте.
Но человек предполагает, а Нептун располагает. Как только мы вышли из бассейна Лервика, полная луна осветила впечатляющие волны, по которым нам предстояло идти. Волны и ветер постоянно нарастали, мы как будто попали в стиральную машину. Около трех часов ночи на судне летало все, что только могло летать. В четыре часа закончивший вахту капитан Меэлис натирал пол камбуза рапсовым маслом, поскольку бутылка тоже улетела во время шторма. Зато утром к борту подплыли дельфины, многие видели первого в жизни тупика, а в основательно закрепленной на плите кастрюле была готова каша, и уже виднелась земля!
Мы с благодарностью и уважением думаем о новых друзьях – спасателях из Лервика, которая входит в основанную в 1824 году организацию под названием Royal National Lifeboat Institution (RNLI).
Семья «Адмирала Беллинсгаузена» вновь ощутила, что морские спасатели – сильный народ, какой бы национальности они ни были. У жителей Шетландских островов в Лервике все в порядке с чувством юмора, и они говорят, что иначе нельзя, если постоянно работаешь на грани риска, тут необходимы крепкие нервы и отличное чувство юмора. На капитанском мостике спасательного судна между мерцающими экранами и радиопередатчиками красуется большая табличка:
PASSENGER RULES:
1. NO CRYING OR SCREAMING
2. NO TOUCHING BUTTONS OR LEVERS
3. HOLD ON...
(Правила пассажира:
1. Не плакать и не кричать
2. Не трогать кнопки и рычаги
3. Держись… - англ.)
Здешние добровольные морские спасатели покрывают огромную морскую зону между Шетландскими и Оркнейскими островами. Береговая линия Шетландских островов составляет 2720 километров, а спасатели контролируют море в радиусе около ста миль от берега. Обучение одного спасателя занимает пять лет и требует мотивации и чувства длительной перспективы. Судну спасателей, стоявшему рядом с нашей яхтой у причала, 24 года, но оно в идеальном состоянии. Регулярные тренировки даже у профессионалов проходят минимум раз в неделю, чтобы необходимые навыки были отшлифованы как можно лучше.
Первая женщина присоединилась к морским спасателям уже 50 лет назад и, хоть и в меньшинстве, они участвуют в спасательных работах по сей день. Кстати, спасатели хвалят женщин за хорошую стрессоустойчивость. В области радиосвязи и навигации они особенно профессиональны и в любой ситуации могут быть хладнокровнее мужчин. Спасатели с улыбкой добавляют, что уже сам их голос вселяет спокойствие. Неслучайно в устройствах GPS часто выбирают именно мягкий женский голос.
На капитанском мостике аскетичного судна по контрасту особенно бросаются в глаза мягкие игрушки – подарки от спасенных детей и их семей. За каждой игрушкой стоит своя трогательная и запоминающаяся история. Когда морские спасатели со своими детьми явились в гости на «Адмирал» без своих шлемов и морских мундиров, и мужчины нежно помогали своим кудрявым дочуркам взойти на борт, подумалось, что по-настоящему большие и сильные не могут обойтись без нежного и красивого.
Днем команде «Адмирала» представилась исключительная возможность провести учебный день вместе со спасателями RNL. Море было довольно угрюмым, как будто специально для учений. Спасатели заметили, что в хорошую погоду проводить их, конечно, удобно, зато в плохую – намного полезнее.
Мы смогли наблюдать за операцией «человек за бортом», которую повторяли в различных вариантах. То втаскивали натурально выглядевшую куклу Фреда в резиновую лодку, то тащили его на большое спасательное судно. Мы запоминали детали и снимали это с помощью дрона. С учений мы вместе со спасателями направились прямо в морской магазин, чтобы пополнить наше спасательное снаряжение.
В 2018 году добровольные морские спасатели помогли на британских островах 41 219 терпящих бедствие и спасли 329 человеческих жизней. Учитывая, что организация была создана в 1824 году, на сегодняшний день они спасли свыше 142 700 жизней. Кроме того, они активно участвуют в профилактической работе. Поле деятельности широкое, поскольку, к сожалению, в год в мире тонет около 320 000 человек. С помощью добровольных спасателей в год обучают плавать свыше 15 000 детей и проводят курсы по безопасности на море примерно для 80 000 человек. Финансирование морских спасателей в Великобритании происходит за счет пожертвований, и это работает! Если кто-то хочет поддержать местных морских спасателей издалека, пожалуйста, вот вам возможности для шопинга: https://shop.rnli.org.
Спасатели из Лервика подарили нам в завершение дня большой мешок с только что выловленными в море гребешками. Мы схватили ножи, и под руководством ведущего эксперта в области спасения на море и морских гребешков Райта Килланди прошли полуторачасовой курс их очистки. Ни один новый навык не проходит просто так, и когда за ужином мы лакомились деликатесом под разными соусами, мы нашли, что вахта на камбузе по-шетландски весьма нам подходит!
В Керквилле должен состояться сегодня большой парад волынщиков, мы вынашиваем планы сколотить группу Bellingshausen Bagpipe Band. В рубке играет захваченный в Лервике диск с шотландской музыкой, море успокаивается. Чего мы желаем и вам в Эстонии!