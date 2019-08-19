На Шетландских островах: встреча со спасателями и кулинарные опыты

«Во время сегодняшней вахты мы почти дотронулись носом до луны!» - констатировал наш видеограф Кристьян за утренней кашей. Вчера поздно вечером мы стартовали из Лервика в Кирквалл, т.е. с Шетландских островов в сторону Оркнейских островов. Мы планировали проскочить в период затишья ветров, пройти этот этап в спокойную погоду и к утру быть на месте.

Но человек предполагает, а Нептун располагает. Как только мы вышли из бассейна Лервика, полная луна осветила впечатляющие волны, по которым нам предстояло идти. Волны и ветер постоянно нарастали, мы как будто попали в стиральную машину. Около трех часов ночи на судне летало все, что только могло летать. В четыре часа закончивший вахту капитан Меэлис натирал пол камбуза рапсовым маслом, поскольку бутылка тоже улетела во время шторма. Зато утром к борту подплыли дельфины, многие видели первого в жизни тупика, а в основательно закрепленной на плите кастрюле была готова каша, и уже виднелась земля!

Мы с благодарностью и уважением думаем о новых друзьях – спасателях из Лервика, которая входит в основанную в 1824 году организацию под названием Royal National Lifeboat Institution (RNLI).

Семья «Адмирала Беллинсгаузена» вновь ощутила, что морские спасатели – сильный народ, какой бы национальности они ни были. У жителей Шетландских островов в Лервике все в порядке с чувством юмора, и они говорят, что иначе нельзя, если постоянно работаешь на грани риска, тут необходимы крепкие нервы и отличное чувство юмора. На капитанском мостике спасательного судна между мерцающими экранами и радиопередатчиками красуется большая табличка:

PASSENGER RULES:

1. NO CRYING OR SCREAMING

2. NO TOUCHING BUTTONS OR LEVERS

3. HOLD ON...

(Правила пассажира:

1. Не плакать и не кричать

2. Не трогать кнопки и рычаги

3. Держись… - англ.)

Здешние добровольные морские спасатели покрывают огромную морскую зону между Шетландскими и Оркнейскими островами. Береговая линия Шетландских островов составляет 2720 километров, а спасатели контролируют море в радиусе около ста миль от берега. Обучение одного спасателя занимает пять лет и требует мотивации и чувства длительной перспективы. Судну спасателей, стоявшему рядом с нашей яхтой у причала, 24 года, но оно в идеальном состоянии. Регулярные тренировки даже у профессионалов проходят минимум раз в неделю, чтобы необходимые навыки были отшлифованы как можно лучше.