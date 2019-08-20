Возможны пробки: на Тартуском шоссе в Таллинне ведутся аварийные работы

На Тартуском шоссе в Таллинне ведутся аварийные работы.
В связи с проведением работ по ликвидации аварии водопровода с вечера понедельника на Тартуском шоссе на перекрестке с улицей Леннуяама-теэ по направлению из центра города закрыты две полосы движения. Движение из центра города организовано по второй полосе движения.
Аварийные работы продлятся до утра 21 августа, сообщила пресс-служба мэрии Раэпресс.
Департамент коммунального хозяйства просит участников движения запастись временем и следовать указаниям временных средств организации движения.