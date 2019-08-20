Вт, 20.08.2019
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Возможны пробки: на Тартуском шоссе в Таллинне ведутся аварийные работы

Авария водопровода. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Mihkel Maripuu

На Тартуском шоссе в Таллинне ведутся аварийные работы.

В связи с проведением работ по ликвидации аварии водопровода с вечера понедельника на Тартуском шоссе на перекрестке с улицей Леннуяама-теэ по направлению из центра города закрыты две полосы движения. Движение из центра города организовано по второй полосе движения.

Аварийные работы продлятся до утра 21 августа, сообщила пресс-служба мэрии Раэпресс.

Департамент коммунального хозяйства просит участников движения запастись временем и следовать указаниям временных средств организации движения.

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