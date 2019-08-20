Вт, 20.08.2019
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Российская легкоатлетка умерла в 25 лет

Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова умерла в возрасте 25 лет.

ФОТО: vk.com

Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова умерла в возрасте 25 лет. Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Тамбовской области в своей группе во «ВКонтакте», передает Lenta.ru.

Организация выразила соболезнования родным и близким Плавуновой. Подробности смерти спортсменки не разглашаются.

Плавунова неоднократно становилась призеркой чемпионатов Тамбовской области. Также на ее счету участие в чемпионате России в помещении, где она выступала в барьерном беге на 60 метров. Плавунова являлась кандидатом в мастера спорта.

5 августа сообщалось о смерти 21-летней бывшей российской футболистки Анастасии Березиной. Девушка скончалась в результате остановки сердца. Березина ушла из спорта в 2017 году.

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