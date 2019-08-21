Вот это да! На рынке коммерческой недвижимости цена не имеет решающего значения

Анализ таллиннских коммерческих площадей, проведенный застройщиком Estmak Capital, показывает, что стоимость аренды не входит в число важнейших приоритетов компаний. «От высококлассных офисных помещений, представительств или салонов в первую очередь ждут высокого качества строительнвх работ, идеально работающих техносистемх, архитектурной ценности, наивысшего класса энергоэффективности, наличия сертификатов LEED или BREEAM и перспективных местоположений», - комментирует владелец Estmak Capital Тимофей Суконкин.

Прекрасное бюро и хороший адрес удержат таланты

Компании подтверждают, что хорошая зарплата – уже не достаточный фактор для удержания в коллективе самых ярких звезд. Прежде всего персонал мотивирует привлекательная рабочая среда, которая удерживает персонал и позволяет работать на самом высоком уровне.

«В экономике решения опираются на математику, но стоимость аренды не входит больше в это математическое уравнение: в фокусе человек и среда», - подтверждает член правления бюро недвижимости Uus Maa Ärikinnisvara OÜ Эдуард Сорокин.

«Именно по этой причине успешные компании оформляют свои офисы самым интересным образом и в качестве местоположения выбирают не скучные адреса, а здания, окруженные вдохновляющей средой», - добавил Сорокин.

Потенциал местоположения обеспечит состоятельную базу клиентов

Центр Талинна все больше смещается к морю и порту. По словам Сорокина, новые кварталы, строящиеся вокруг Старого порта, являются сегодня самыми горячими внутри так называемой «Золотой мили» Таллинна.

По словам руководителя салона интерьера Intera Kodusalong Хелен Рандоя, при поиске помещений для салона особенно важное значение для компании играла перспектива выбранного места: его развитие, синергия и будущий потенциал. «Так наш салон интерьера очутился в Доме на променаде у Старого порта. Мы также хотели, чтобы здание отражало нашу суть – изысканное архитектурное решение идеально подходит в качестве дома для дизайна высочайшего уровня», - комментирует Хелен Рандоя.

Она подчеркивает, что всегда нужно смотреть на вещи шире и учитывать более долгую перспективу: какие проекты по развитию уже запущены в окрестностях, для кого они рассчитаны и как клиент найдет к вам дорогу сегодня и в будущем. Те же причины приводит и владелец находящегося в том же здании бара Magnet Lounge Хелари Тамм. «Местоположение, новостройки и будущий потенциал при поиски помещений были для нас основными факторами», - говорит Тамм.

«Многие до сих пор не понимают, что улица Поорди вскоре станет самой главной торговой улицей Таллинна, которая приведет людей из центра к морю. Променад шириной 25 метров, вдоль которого расположатся торговые площади, красивое освещение, кафе и рестораны, массивный объем качественных офисных помещений – все это обеспечит предпринимателей состоятельной клиентурой каждый день независимо от погоды или времени года», - комментирует Сорокин.

На рынке недвижимости правят стартап-ментальность и зеленое мышление

«Помимо привычных парковок для велосипедов в качестве новой тенденции можно привести возможности зарядки электромобилей, которыми предприятия все чаще интересуются. Все больше превалирует зеленое мышление, и предпочтение отдается энергоэффективным зданиям и инновационным решениям», - добавляет Тимофей Суконкин.

Руководитель ИТ-компании Derivco Estonia Юлия Сабурова, занимающаяся сейчас расширением своего офиса в здании Explorer, первым в странах Балтии удостоенном сертификата LEED, говорит, что качество здания и его современность стали определяющими в поиске новых помещений для компании.

«Офис – это лицо компании, и в нашем случае новые помещения должны были отвечать таким требованием, как наличие зоны для отдыха, отдельной от рабочих помещений, хорошее освещение, качественная отделка и возможность при необходимости расширяться в том же здании, чем мы сейчас и занимаемся», - поясняет Юлия Сабурова, компания которой выросла с 10 до 167 сотрудников.