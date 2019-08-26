Внимание! В пятницу за пользование дорогами в Эстонии можно будет платить только наличными

Об этом BNS сообщила пресс-служба Департамента шоссейных дорог, отметив, что в этот период плату можно внести наличными на пограничных пунктах.

Вместе с тем техобслуживание системы не скажется на работе продавцов соответствующей услуги - у них плату и в этот период можно будет осуществлять с помощью банковской карточки, наличными и с помощью приложений.

В упомянутый период для пользования дорогами необходимую плату можно внести так же, как и предоплату, указав, в какой день и в какое время она должна поступить на счет.

В Эстонии плата за пользование дорогами общего пользования для всех грузовых автомобилей массой свыше 3,5 тонн действует с 1 января 2018 года.

Она распространяется на грузовые автомобили, зарегистрированные как в Эстонии, так и за рубежом. Ставка платы зависит от полной массы грузового автомобиля и его прицепа, количества осей и класса эмиссии грузовика.

Вносимая автовладельцами повременная плата дает право пользоваться дорогами общего пользования в течение определенного промежутка времени.