Внимание! В пятницу за пользование дорогами в Эстонии можно будет платить только наличными

В пятницу, 30 августа, Департамент шоссейных дорог проведет техническое обслуживание электронной системы оплаты пользования дорогами, в связи с чем во второй половине дня (с 16:30 до 23:00) нельзя будет внести плату ни в интернете, ни через платежные терминалы банковской карточкой на пограничных пунктах.
Об этом BNS сообщила пресс-служба Департамента шоссейных дорог, отметив, что в этот период плату можно внести наличными на пограничных пунктах.
Вместе с тем техобслуживание системы не скажется на работе продавцов соответствующей услуги - у них плату и в этот период можно будет осуществлять с помощью банковской карточки, наличными и с помощью приложений.
В упомянутый период для пользования дорогами необходимую плату можно внести так же, как и предоплату, указав, в какой день и в какое время она должна поступить на счет.
В Эстонии плата за пользование дорогами общего пользования для всех грузовых автомобилей массой свыше 3,5 тонн действует с 1 января 2018 года.
Она распространяется на грузовые автомобили, зарегистрированные как в Эстонии, так и за рубежом. Ставка платы зависит от полной массы грузового автомобиля и его прицепа, количества осей и класса эмиссии грузовика.
Вносимая автовладельцами повременная плата дает право пользоваться дорогами общего пользования в течение определенного промежутка времени.
В общем случае плату за пользования общественных дорог следует внести до выезда на дорогу. Внести плату можно в любое время суток, в любой день недели. Оплата фиксируется электронным образом, бумажной распечатки не требуется.