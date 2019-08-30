Пт, 30.08.2019
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Департамент статистики: экономический рост замедлился

Кошелек. Иллюстративное фото.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

По данным Департамента статистики, валовой внутренний продукт (ВВП) Эстонии во II квартале вырос по сравнению с этим же кварталом прошлого года на 3,6%.

Во II квартале 2019 года ВВП составил в текущих ценах 7,1 миллиарда евро.

Откорректированный сезонно и по количеству рабочих дней ВВП вырос в сравнении с предыдущим кварталом на 0,4%.

На рост ВВП наибольшее влияние оказала сфера информации и связи. Значительный вклад внесли также сферы профессиональной, научной и технической деятельности, оптовой и розничной торговли, а также обрабатывающей промышленности. Второй квартал подряд единственным сектором, заметно тормозящим экономический рост, стала сфера электроснабжения, подачи газа, пара и воздушного кондиционирования.

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Внутренний спрос вырос во II квартале на 5,7%, он обусловлен прежде всего ростом инвестирования на 24,6%. Наибольший вклад внесли инвестиции нефинансовых предприятий в здания и сооружения, а также в транспортные средства. Единственно негативным был вклад в инвестирование правительственного сектора.

Экспорт товаров и услуг вырос во II квартале на 2,2% и импорт на 5%. Нетто-экспорт составил за квартал 3,4% от  ВВП.

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