СМИ: убийца гражданина Грузии в Берлине связан с российскими спецслужбами

Как сообщил журнал Spiegel, в документах, поданных на визу, подозреваемый в убийстве мужчина указал, что его зовут Вадим Андреевич Соколов, ему 49 лет, он из Иркутска с пропиской в Санкт-Петербурге, передает Интерфакс.

"В национальном российском паспортном регистре никого с такими данными нет. Во всей России – ни в паспортном банке данных, ни в базе водительских прав нет человека с такими данными – именем, датой и местом рождения", – говорится в публикации.

Кроме того, утверждают авторы, номер загранпаспорта подозреваемого "ведет к подразделению московского министерства внутренних дел, которое в прошлом уже выдавало документы военной разведке ГРУ".