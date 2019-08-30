СМИ: убийца гражданина Грузии в Берлине связан с российскими спецслужбами

Подозреваемый в убийстве в Берлине этнического чеченца из Грузии может быть сотрудником российских спецслужб, такой вывод содержится в совместном расследовании немецкого журнала Spiegel, российского онлайн-издания The Insider и журналистской группы Bellingcat.
Как сообщил журнал Spiegel, в документах, поданных на визу, подозреваемый в убийстве мужчина указал, что его зовут Вадим Андреевич Соколов, ему 49 лет, он из Иркутска с пропиской в Санкт-Петербурге, передает Интерфакс.
"В национальном российском паспортном регистре никого с такими данными нет. Во всей России – ни в паспортном банке данных, ни в базе водительских прав нет человека с такими данными – именем, датой и местом рождения", – говорится в публикации.
Кроме того, утверждают авторы, номер загранпаспорта подозреваемого "ведет к подразделению московского министерства внутренних дел, которое в прошлом уже выдавало документы военной разведке ГРУ".
Соколов прилетел в Европу через парижский аэропорт "Шарль де Голль". Гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили был убит в Берлине 23 августа около полудня в районе Малый Тиргартен по дороге в мечеть. Подозреваемый дважды выстрелил в жертву, Хангошвили скончался на месте.