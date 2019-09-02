В бананово-лимонном Сингапуре: читатель Rus.Postimees рассказал об опыте своего переезда

В тоже время было интересно наблюдать, что сингапурцы никогда не скажут тебе в лицо что-то обидное, несмотря на свое превосходство над мигрантами. Наоборот, они скорее тебя приободрят и могут вместе посмеяться над твоей шуткой или нелепым положением, а вот за спиной легко выскажутся крайне некорректно и оскорбительно.

Пожалуй, вы никогда не станете товарищем для сингапурца, и уж тем более, другом. Все наши друзья и знакомые являлись мигрантами из других стран от украинцев до индусов и американцев. Буквально спустя всего год знакомые нам люди уехали либо обратно на родину, либо разъехались по европейским странам, там никто не остался.

Сингапур - это страна, которая невелика в демографическом отношении и широка по своему экономическому статусу в Юго-Восточной Азии. Там намешано множество культур, поскольку в Сингапуре проживают люди из Малайзии, Китая, Индии и европейских стран.

Мультикультурность действительно в Сингапуре присутствует, но это не более чем красивая ширма. К примеру, выходцу из Индии будет весьма сложно найти себе работу. Мой друг был менеджером по проектам в том же агентстве, где работал я. Так он пару месяцев искал себе квартиру, просто потому, что из-за его национальности ему не хотели сдавать жилье. Другой знакомый - малаец, который родился и всю свою жизнь прожил в Сингапуре (и даже не выезжал за его пределы), смог получить лишь статус PR (Permanent Resident - постоянный житель).

Получить гражданство Сингапура на самом деле очень сложно, поскольку претендовать на эту привилегию можно лишь после статуса постоянного жителя. А резидентство с каждым годом предоставляют все меньше. Из всех тех, кого я знаю и кто там живет годами, до сих пор никому не удалось получить этого статуса. Самый распространенный статус - это вид на жительство, привязанный к работодателю, поэтому, как только истекает контракт, ты обязан покинуть страну.

Разумеется, ты можешь найти другую работу, но необходимо учитывать, что новый работодатель будет готов сделать новую визу такого же типа, которая, надо напомнить, стоит не дешево. Поэтому нанимателю проще взять на работу местных за низкую плату, чем брать иностранцев, привыкших получать на хороших должностях достойную зарплату. При этом государство каждый год увеличивает «входной порог», исходя из идеи привлекать больше местных специалистов вместо иностранцев. В прошлом году этот порог к примеру, увеличили до 6000$, так что делайте выводы.

Детские сады и школы для приезжих здесь в три раза дороже, чем для местных. Личное жилье зачастую не по карману, либо доход будет очень и очень хорошим. На покупку квартиры одному человеку дается кредит на 99 лет, а вот после этого срока жилье переходит государству. Такой подход исходит из ограниченности территории суши под застройку жилища.

Хорошенько подумав, взвесив все «за» и «против», мы с женой пришли к выводу, что надо возвращаться на родину. Это было не самое легкое для нас решение, но оно точно было правильным. В то же время мы действительно получили большой жизненный опыт, который оставил приятные воспоминания.

Год жизни, проведенный нами в Сингапуре, отчетливо показал, что проблемы возникают везде, и это не зависит от страны проживания, хотя на родной земле трудности, может быть, выглядят менее остро.