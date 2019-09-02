В бананово-лимонном Сингапуре: читатель Rus.Postimees рассказал об опыте своего переезда

В конце 2017 года Виталий вместе с супругой переехал из Таллинна в Сингапур, начав активно налаживать быт в новом месте. Однако уже в сентябре 2018 года он решил перебраться обратно на родину. За это время в одном из самых развитых государств мира он успел ознакомиться с местной культурой и обычаями. Здесь семья обзавелась новыми знакомыми и обнаружила значительные отличия между жизнью в Сингапуре и в Эстонии. Почему за год стало понятно, что жизнь и люди там совершенно другие?
Я работаю веб-дизайнером более семи лет – рассказывает Виталий далее свою историю - и пару лет назад получил приглашение на работу от сингапурского рекламного агентства Wishbone Digital Group. Конечно же, мне было интересно получить опыт проживания в другой стране, ознакомиться с новой культурой. Тем более, это была жизнь на другом континенте.
На первый взгляд, принятие решения о переезде в другую страну кажется немного рискованным, будущее выглядит весьма туманным. Но когда судьба подбрасывает такие редкие шансы с хорошими возможностями для роста ими не стоит пренебрегать! Сам себе я дал время на окончательное принятие решения о месте страны проживания — один год. За этот период времени я должен был для себя понять и выяснить: хочу ли я жить в Сингапуре всегда или покину эту страну.
Сначала я расскажу о плюсах, которые просто необходимо раскрыть.
Во-первых, это конечно же погода, где каждый день на улице +30. Здесь нет времен года и практически всегда одинаковый влажный жаркий климат. Отличная солнечная погода — это действительно то, чего так не хватает в родной Эстонии. Безусловно я понимаю, что спокойно жару переносят далеко не все люди. Однако для нас с женой климат не стал помехой, и мы вдоволь наслаждались тропическими условиями дивной страны.
Во-вторых, это еда. Про местную пищу можно говорить часами, она там буквально везде и на каждом шагу, а что самое важное - чрезвычайно доступна по цене. Ты заходишь в любой торговый центр и, по-видимому, на 70% он состоит из фуд-кортов, кулинарных лавочек и ресторанов. Еда в этом краю совсем недорогая, и я думаю, что каждый житель может запросто позволить себе всей своей семьей обедать в ресторане. Это абсолютно нормальное явление для всех здешних жителей, поскольку готовят они очень редко. Имеющим работу проще сходить куда-нибудь, чем стоять у плиты, да и три евро за обед — это не так уж серьезно, во всяком случае, для среднестатистического сингапурца.
Третий пункт и по крайней мере для меня достаточно важный - это безопасность жизни. Прожив в Сингапуре год, я не увидел ни одного «подозрительного лица», а в сводках новостей не было никакой информации об ужасных убийствах или наркопреступлениях. К слову сказать, наркотики в этой стране преследуются законом предельно жестко: за них грозит пожизненное заключение или смертная казнь.
Да что говорить, полицейскую машину я видел в городе всего несколько раза, причем на крыше автомобиля была видеокамера. Надо сказать, что здешние улицы вообще находятся под пристальным мониторингом правоохранителей. Там везде можно подметить камеры слежения, поэтому не каждый наберется смелости бросить на улице фантик от конфеты, рискуя заработать штраф.
Ты можешь спокойно оставить свой ноутбук в кафе и пойти в туалет или просто пройтись по магазинам, зная, что никто в жизни не возьмет твою вещь. В этом плане люди, конечно, не беспокоятся, хотя подобная привычка может сыграть с ними неприятную шутку в другой стране. Пожалуй, на этом плюсы закончились, и теперь я расскажу о самой жизни в этом благостном раю.
Почему же мы уехали из Сингапурского рая?
Мы уехали из страны не из-за высоких цен и уж тем более не из-за погоды. В течение времени проживания обнаружились некоторые немаловажные минусы.
В первую очередь решение покинуть примечательное для жизни место возникло из-за отношения самих сингапурцев к приезжим. Коренное население, а это сингапурские китайцы оказались излишне зажатыми, скрытными и в какой-то мере словно высокомерными аристократами.
Сингапурцы никогда не скажут тебе в лицо что-то обидное, несмотря на свое превосходство над мигрантами. Наоборот, они скорее тебя приободрят и могут вместе посмеяться над твоей шуткой или нелепым положением, а вот за спиной легко выскажутся крайне некорректно и оскорбительно.
Местные живут исключительно в своем закрытом пузыре и не обращают внимания на происходящее вокруг них. Им совершенно неинтересны иностранцы, которые приезжают в страну работать и развиваться. Я бы не сказал, что они намеренно игнорируют всех приезжих из-за того, что те забирают у них возможности большего качества жизни. Однако иностранцы зачастую получают хорошую работу с отличной зарплатой в стране, где конкуренция и без того изрядно высока из-за многомиллионного населения.
Немаловажную роль в принятии нашего решения о возвращении, конечно же, сыграла работа, где мы с командой занимались очень серьезными проектами для таких крупных фирм, в том числе для Toshiba, Legrand (французский производитель продукции электротехнического назначения), сети престижных отелей-бутиков в Восточной Азии - Naumi, так и для государственных учреждений. Работа над масштабными проектами дала мне дополнительные знания, как правильно строить бизнес и вести себя на встречах, к тому же я до этого никогда не работал с людьми из разных стран с различными взглядами на жизнь.
Конечно же, у нас возникало немало споров о том, как лучше вести тот или иной проект и в каком направлении следует двигаться. При этом я замечу, что ведение дел и сами работы в Сингапуре разительно отличаются от европейских правил. Возможно, поэтому к моему большому огорчению нам так и не удалось найти общий язык с нашим работодателем.
Честно говоря, трудоустройство в Сингапуре - это отдельная история. Конкуренция на рынке труда настолько велика, что найти работу за достойную зарплату очень и очень сложно. Например, в моей сфере деятельности дизайна там мало что можно подобрать, и нужно действительно быть качественным специалистом с большим желанием много работать.
Нашим нанимателем был, так сказать, коренной сингапурец, имевший собственный взгляд на производимую работу и происходящее вокруг. Если он тебя нанял, то согласно его абсолютному убеждению ты должен находиться на работе как минимум 24 часа в сутки и 7 дней в неделю без выходных и праздников, - как я уже говорил, работать там надо много и очень много.
В тоже время было интересно наблюдать, что сингапурцы никогда не скажут тебе в лицо что-то обидное, несмотря на свое превосходство над мигрантами. Наоборот, они скорее тебя приободрят и могут вместе посмеяться над твоей шуткой или нелепым положением, а вот за спиной легко выскажутся крайне некорректно и оскорбительно.
Пожалуй, вы никогда не станете товарищем для сингапурца, и уж тем более, другом. Все наши друзья и знакомые являлись мигрантами из других стран от украинцев до индусов и американцев. Буквально спустя всего год знакомые нам люди уехали либо обратно на родину, либо разъехались по европейским странам, там никто не остался.
Сингапур - это страна, которая невелика в демографическом отношении и широка по своему экономическому статусу в Юго-Восточной Азии. Там намешано множество культур, поскольку в Сингапуре проживают люди из Малайзии, Китая, Индии и европейских стран.
Мультикультурность действительно в Сингапуре присутствует, но это не более чем красивая ширма. К примеру, выходцу из Индии будет весьма сложно найти себе работу. Мой друг был менеджером по проектам в том же агентстве, где работал я. Так он пару месяцев искал себе квартиру, просто потому, что из-за его национальности ему не хотели сдавать жилье. Другой знакомый - малаец, который родился и всю свою жизнь прожил в Сингапуре (и даже не выезжал за его пределы), смог получить лишь статус PR (Permanent Resident - постоянный житель).
Получить гражданство Сингапура на самом деле очень сложно, поскольку претендовать на эту привилегию можно лишь после статуса постоянного жителя. А резидентство с каждым годом предоставляют все меньше. Из всех тех, кого я знаю и кто там живет годами, до сих пор никому не удалось получить этого статуса. Самый распространенный статус - это вид на жительство, привязанный к работодателю, поэтому, как только истекает контракт, ты обязан покинуть страну.
Разумеется, ты можешь найти другую работу, но необходимо учитывать, что новый работодатель будет готов сделать новую визу такого же типа, которая, надо напомнить, стоит не дешево. Поэтому нанимателю проще взять на работу местных за низкую плату, чем брать иностранцев, привыкших получать на хороших должностях достойную зарплату. При этом государство каждый год увеличивает «входной порог», исходя из идеи привлекать больше местных специалистов вместо иностранцев. В прошлом году этот порог к примеру, увеличили до 6000$, так что делайте выводы.
Детские сады и школы для приезжих здесь в три раза дороже, чем для местных. Личное жилье зачастую не по карману, либо доход будет очень и очень хорошим. На покупку квартиры одному человеку дается кредит на 99 лет, а вот после этого срока жилье переходит государству. Такой подход исходит из ограниченности территории суши под застройку жилища.
Хорошенько подумав, взвесив все «за» и «против», мы с женой пришли к выводу, что надо возвращаться на родину. Это было не самое легкое для нас решение, но оно точно было правильным. В то же время мы действительно получили большой жизненный опыт, который оставил приятные воспоминания.
Год жизни, проведенный нами в Сингапуре, отчетливо показал, что проблемы возникают везде, и это не зависит от страны проживания, хотя на родной земле трудности, может быть, выглядят менее остро.
Да, мы вернулись в Эстонию, но месяцы, проведенные в Сингапуре и его изумительном климате, подарили нам прекрасное время и дали богатый опыт для дальнейшего роста и движения по жизни. Хочется верить, что мои частные заметки об этой притягательной стране кому-то помогут определиться с важным решением о переезде на новое место жительства, даже если это будет иное государство.