Новый руководитель Nordica: государство не должно владеть авиакомпанией

- Какие планы у вас на национальную авиакомпанию?

- Когда через пять минут после подписания трудового договора и за день до начала работы спрашивают, в чем заключаются мои грандиозные планы, сложно ответить на этот вопрос. Я получил определенную информацию о видении собственника и совета, и теперь нужно начинать анализировать и работать. Основная задача – обеспечить устойчивое развитие.

- Это означает прибыль?

- Я подразумеваю под этим все. Устойчивое развитие означает как в какой-то момент прибыльность линий, так и то, что структуры и организация должны быть определены на свои места, а предприятие должно начать работать эффективно. В авиации намного больше критериев, чем одна прибыль.

- Председатель совета Тоомас Тийвел сказал, что наряду с работой в правлении вы были и советником. Можете ли вы на основании этого опыта сказать, в чем заключаются самые большие вызовы Nordica?

- Этих вызовов очень много. Если посмотреть, как предприятие изначально создавали, то миссия заключалась в открытии перелетов из Таллинна, теперь это отошло на задний план. Произошло быстрое развитие за пределами Эстонии. Если мы посмотрим на картину шире, то вместе с дочерним предприятием Regional Jet речь идет о самом крупном за всю историю Эстонии авиапредприятии. Тут очень много работы. Ситуация с конкуренцией такая, какая она есть, и то, что сейчас в авиации хорошие времена, не означает, что так будет продолжаться вечно. Конечно, будут и упадки, и кризисы, и к этому нужно быть готовыми.

- Недавно Nordica приняла решение, что прекращает летать под своим именем и закрывает пять направлений. Это было правильное или неизбежное решение?

- Я считаю, что если решение было принято, то оно было неизбежным. Конечно, никакого анализа я представить не могу, я не видел цифр.

- Что вы думаете об идее продажи Noridca?

- Ну, приватизация таких авиакомпаний не проходит быстро и хорошо, например, airBaltic уже десять лет ищет покупателя. Естественно, это можно было бы сделать, если бы имелись заинтересованные лица. Государство не должно владеть авиакомпанией. Например, у крупнейшего игрока на авиационном рынке США нет ни одной авиакомпании с государственным участием. Это не нужно.

Но думать, что у нас в Европе можно быстро найти собственника для одной периферийной авиакомпании… Ну, это явно не так просто.

- Правильно ли я поняла, что такая национальная авиакомпания не нужна?

- Нет, прямо я так не сказал. Национальная компания может носить такое названием, но в то же время не принадлежать государству. Вопрос в том, где авиакомпания базируется, и под кодом какого государства она летает.