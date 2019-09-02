Видео: внимательный участник движения остановил пьяного водителя

Первого сентября внимательный участник движения задержал пьяного водителя и удерживал его до прибытия полиции, передает Postimees.
Tänud kaasliiklejatele, kes eile teavitasid politseid võimalikust joobes juhist Tallinn-Tartu trassil ja meie kohale tulekuni ei lasknud tal edasi sõita. Juht joobeseisundis! Sõiduk parklasse ja juht kambrisse kohut ootama. Koostöös loome turvalisust. #politsei #sõidakainepeaga pic.twitter.com/Q0U5FR1zlF— Darvy Kõdar (@KodarDarvy) September 2, 2019
Первого сентября внимательный участник движения сообщил, серебристый Volvo, ехавший в сторону Тарту, совершал опасные маневры на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа и отклонился на полосу встречного движения.
Человек, пойманный за рулем в состоянии алкогольного опьянения, ранее уже был наказан за вождение в нетрезвом виде, но, к сожалению, правильных выводов он не сделал. Завтра прокуратура будет ходатайствовать о его аресте.