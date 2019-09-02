Пн, 2.09.2019
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  • Видео: внимательный участник движения остановил пьяного водителя

Видео: внимательный участник движения остановил пьяного водителя

Пьяный водитель. Иллюстративное фото.

ФОТО: Eero Vabamägi

Первого сентября внимательный участник движения задержал пьяного водителя и удерживал его до прибытия полиции, передает Postimees.

Первого сентября внимательный участник движения сообщил, серебристый Volvo, ехавший в сторону Тарту, совершал опасные маневры на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа и отклонился на полосу встречного движения.

Человек, пойманный за рулем в состоянии алкогольного опьянения, ранее уже был наказан за вождение в нетрезвом виде, но, к сожалению, правильных выводов он не сделал. Завтра прокуратура будет ходатайствовать о его аресте.

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