Бывшая сотрудница Google рассказала о "культуре сексуальных домогательств" в компании

Бывшая сотрудница Google в своем блоге обвинила руководителей старшего ранга в распространении "культуры сексуальных домогательств" внутри компании, в том числе открыто изложила о своих отношениях с главным юристом предприятия.

В опубликованном в прошлую среду материале Блейкли обращает внимание на главного юриста Google Дэвида Драммонда, в чьем отделе она когда-то работала. Женщина вспоминает, что у них завязался роман, который был строго запрещен согласно политике компании. Любовникам приходилось держать его в тайне. Однако вскоре тот бросил женщину и, уже родившегося на тот момент их совместного сына, на произвол судьбы. Поведение Драммонда она описывает, как "постоянное унижение".

Отношения между ними завязались в 2004 году, когда юрист развелся с женой. В 2007 у них родился сын. Блейкли перевели в отдел продаж, не смотря на то, что у нее в данной сфере не было никакого опыта. Новая работа ей не понравилась и спустя год она вовсе уволилась. Они жили с Драммондом вместе и он содержал семью, что позволяло женщине не работать.

Однако в 2008 году Драммонд, при помощи телефонного сообщения, бросил Блейкли и их сына.

"С того самого дня моя жизнь превратилась в ад. Я провела 11 лет в борьбе с одним из самых сильных и жестоких адвокатов в мире. Дэвид сделал все так, как ему и хотелось. Без работы, без стабильного укрытия - у меня не было возможности самостоятельно встать на ноги", - пишет женщина.

Тем не менее, с 2008 года звезда Драммонда в небе Google сияет еще ярче. Он проработал 17 лет в компании и в настоящее время является вице-президентом по корпоративному развитию, а также главным юристом компании Alphabet.

Сначала Блейкли рассказала о своих отношениях журналистам New York Times, которые расследовали случай сексуального насилия в Google. Это произошло после скандала, когда бывшему руководителю Android Энди Рубину было выплачено очень щедрое выходное пособие, а также после попытки скрыть произошедшее. Это имело некоторые последствия: несколько сотрудников и акционеров Google обвиняли руководство в попытке скрыть случай сексуального насилия.

В своем блоге Блейкли указала, что руководство Google должно взять на себя вину за решение игнорировать случаи сексуальных домогательств и сексуальной эксплуатации сотрудников в компании, которая продолжается в течение многих лет.

"После моего интервью New York Times, многие сотрудницы Googleрассказали о том, что происходит в коридорах компании. Они подвергаются жестокому обращению, и преследование стало обычным явлением в повседневной жизни некоторых людей", - говорит Блейкли.

Женщина предполагает, что злоупотребление властью после ее исключения из компании не прекратилось, но изменилось.

Истина должна раскрыться, жертвы должны быть услышаны, должны произойти перемены, которые в конечном итоге приведут к равенству на рабочем месте", - пишет Блейкли.