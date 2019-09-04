Nordica осталась без финансового директора

Об этом в среду, 4 сентября, сообщает Rus.ERR со ссылкой на пресс-службу Nordica, напомнив, что Кристи Оякяэр стала работать в авиакомпании с начала этого года.

«Я пришла в Nordica в очень напряженное время, и моя главная задача состояла в том, чтобы обеспечить лучшее финансовое решение для поддержки изменений бизнес-модели компании. Я считаю, что эта цель была достигнута, и, поскольку Nordica прекращает полеты из Таллинна в конце октября, нагрузка на мою должность будет значительно уменьшена. Поэтому сейчас очень подходящий момент для того, чтобы принять новый вызов», - прокомментировала Кристи Оякяэр, которая нашла в частном секторе.